السعودية تعلن شروط عودة المدارس بعد غلقها بسبب كورونا

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، شروط إعادىة فتح المدارس بعد غلقها بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وقال وزير التعليم السعودي، حمد آل الشيخ، إن عودة العمل في المدارس ستقتصر على المدارس الثانوية للبنين والبنات في في الفترة من يوم 31 مايو، وحتى 10 يونيو الجاري على على قادة المدارس ووكلائها والإداريين واتباع الإجراءات الاحترازية في ذلك.
كما وجه بأن يكون حضور المعلمين والمعلمات حسب حاجة العمل لهم مع تقدير ظرف من يتعذّر حضوره ومنحه الوقت الكافي للحضور وفق عذره.
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