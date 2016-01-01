السعودية تعلن شروط عودة المدارس بعد غلقها بسبب كورونا

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السعودية تعلن شروط عودة المدارس بعد غلقها بسبب كورونا

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، شروط إعادىة فتح المدارس بعد غلقها بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال وزير التعليم السعودي، حمد آل الشيخ، إن عودة العمل في المدارس ستقتصر على المدارس الثانوية للبنين والبنات في في الفترة من يوم 31 مايو، وحتى 10 يونيو الجاري على على قادة المدارس ووكلائها والإداريين واتباع الإجراءات الاحترازية في ذلك.

كما وجه بأن يكون حضور المعلمين والمعلمات حسب حاجة العمل لهم مع تقدير ظرف من يتعذّر حضوره ومنحه الوقت الكافي للحضور وفق عذره.

كانت المملكة العربية السعودية قررت فرض عقوبات على المخالفين للإجراءات الاحترازية المعلنة من قبل وزارة الداخلية، من بينها فرض غرامة 1000 ريال لعدم ارتداء الكمامة وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وسجلت السعودية 1618 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 83384 حالة.

كما سجلت المملكة 1870 حالة شفاء من فيروس كورونا، وارتفع العدد الإجمالي عدد الحالات المتعافية إلى 58883 حالة.

المصدر: elbalad

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