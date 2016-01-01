قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الكمامة إجبارية على كل من يستقل وسائل النقل العام والخاصة ومترو الانفاق والقطارات واتوبيسات النقل العام والميكروباصات والتاكسي .
وأضاف نادر سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن من يتواجد داخل سيارته الخاصة لا ينطبق عليه الالتزام بارتداء الكمامات ولا تطبق عليه العقوبات ".
وتابع نادر سعد: "سيارات أوبر وكريم تتبع سيارات النقل الجماعي والخاص ويطبق عليه إلزامية ارتداء الكمامة ".
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التعليقات على الحكومة: من يتواجد داخل سيارته الخاصة غير ملزم بارتداء الكمامة.. فيديو
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