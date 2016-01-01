الحكومة: من يتواجد داخل سيارته الخاصة غير ملزم بارتداء الكمامة.. فيديو

آخر الأخباراخبار مصر › الحكومة: من يتواجد داخل سيارته الخاصة غير ملزم بارتداء الكمامة.. فيديو

صورة الخبر: ارتداء الكمامة
ارتداء الكمامة

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الكمامة إجبارية على كل من يستقل وسائل النقل العام والخاصة ومترو الانفاق والقطارات واتوبيسات النقل العام والميكروباصات والتاكسي .

وأضاف نادر سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن من يتواجد داخل سيارته الخاصة لا ينطبق عليه الالتزام بارتداء الكمامات ولا تطبق عليه العقوبات ".

وتابع نادر سعد: "سيارات أوبر وكريم تتبع سيارات النقل الجماعي والخاص ويطبق عليه إلزامية ارتداء الكمامة ".

وأكمل نادر سعد: "كل مرتادي التوك توك ملزمون بارتداء الكمامة".

اقرأ ايضًا| أحمد موسى: ركوب المترو والقطارات غير مسموح بدون ارتداء كمامة.. فيديو

ولفت نادر سعد إلى أن ارتداء الكمامة إجباري في كل الأماكن المغلقة والشركات الحكومية والخاصة والبنوك والجامعات ".

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الحكومة: من يتواجد داخل سيارته الخاصة غير ملزم بارتداء الكمامة.. فيديو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
28891

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager