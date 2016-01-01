الحكومة: من يتواجد داخل سيارته الخاصة غير ملزم بارتداء الكمامة.. فيديو



ارتداء الكمامة ارتداء الكمامة

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الكمامة إجبارية على كل من يستقل وسائل النقل العام والخاصة ومترو الانفاق والقطارات واتوبيسات النقل العام والميكروباصات والتاكسي .



وأضاف نادر سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن من يتواجد داخل سيارته الخاصة لا ينطبق عليه الالتزام بارتداء الكمامات ولا تطبق عليه العقوبات ".



وتابع نادر سعد: "سيارات أوبر وكريم تتبع سيارات النقل الجماعي والخاص ويطبق عليه إلزامية ارتداء الكمامة ".

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وأكمل نادر سعد: "كل مرتادي التوك توك ملزمون بارتداء الكمامة".اقرأ ايضًا| أحمد موسى: ركوب المترو والقطارات غير مسموح بدون ارتداء كمامة.. فيديوولفت نادر سعد إلى أن ارتداء الكمامة إجباري في كل الأماكن المغلقة والشركات الحكومية والخاصة والبنوك والجامعات ".