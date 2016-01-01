ترامب يتجنب المصافحة باليد بسبب فيروس كورونا.. فيديو



ترامب يتجنب المصافحة باليد ترامب يتجنب المصافحة باليد

منع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه في آخر لحظة من مصافحة أحد العسكريين، حيث تعد المصافحة أحد التوصيات المفترض تجنبها منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



ووقف الرئيس دونالد ترامب لتأدية التحية العسكرية الرسمية لأحد مشاة البحرية الأمريكية فور نزوله من مروحيته في قاعدة جوية في فلوريدا.

ومد العسكري يده لمصافحة ترامب، بينما سحب الرئيس يده متجنبا المصافحة، قبل أن يهمس في أذن العسكري الأمريكي واضعا ظهره على يده حيث يبدو أنه كان يتحدث معه عن سبب عدم المصافحة.



ورصد مقطع فيديو الواقعة، بينما أكمل الرجلان السير معا جبنا إلى جنب دون وجود مسافة للتباعد الاجتماعي، وبين المقطع ترامب يتبادل الضحكات مع الجندي الأمريكي عقب الواقعة.

