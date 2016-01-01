وزير النقل: خطة لتطوير الطريق الدائري بالكامل ليصل للعالمية.. فيديو

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صورة الخبر: المهندس كامل الوزير وزير النقل
المهندس كامل الوزير وزير النقل

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن تقاطع الدائرى مع الاوتوستراد في حلوان سيتغير ملامحه تماما، مشيرا إلى أنه سيتم عمل طريق للشاحنات الكبيرة بعيدًا عن طريق السيارات الملاكي تجنبا لوقوع حوادث.

وأضاف كامل الوزير خلال مداخلة هاتفية علي قناه ام بي سى مصر: أننا نقوم بإنشاء كوبرى في المنيب شمال وجنوب الكوبرى الاصلي حتى يكون الطريق مكون من 8 حارات.

وأوضح وزير النقل ، أن سيارات النقل سوف تسير خارج جسد الطريق بعيدا عن السيارات الملاكي، تجنبا لوقوع كوارث.

وتابع كامل الوزير، أنه يتم توسعة النقاط التي تتطلب ذلك على الدائري ويتم إعادة عمل الاسفلت مره اخرى ومع ضبط ميول الطريق بالإضافة الي عمل خطة إنارة للطريق الدائرى بأكمله.

واستطرد أن الطريق الدائرى لن نتركه الا اذا اصبح طريق متميز ويفخر به جميع المصريين بالإضافة الي عمل الاوتوبيس السريع الذى يسير علي الطريق الدائرى حوله بالكامل كما فعلت جميع عواصم العالم.

المصدر: elbalad

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