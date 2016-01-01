قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن تقاطع الدائرى مع الاوتوستراد في حلوان سيتغير ملامحه تماما، مشيرا إلى أنه سيتم عمل طريق للشاحنات الكبيرة بعيدًا عن طريق السيارات الملاكي تجنبا لوقوع حوادث.
وأضاف كامل الوزير خلال مداخلة هاتفية علي قناه ام بي سى مصر: أننا نقوم بإنشاء كوبرى في المنيب شمال وجنوب الكوبرى الاصلي حتى يكون الطريق مكون من 8 حارات.
وأوضح وزير النقل ، أن سيارات النقل سوف تسير خارج جسد الطريق بعيدا عن السيارات الملاكي، تجنبا لوقوع كوارث.
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التعليقات على وزير النقل: خطة لتطوير الطريق الدائري بالكامل ليصل للعالمية.. فيديو
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