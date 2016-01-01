طلبت كلية تربية نوعية جامعة عين شمس من جميع الطلاب سرعة تسليم الأبحاث قبل الموعد المحدد لغلق منصة تسليم الابحاث وانتهاء فترة تسليم الابحاث.
وأوضحت الكلية عبر صفحتها الرسمية أنه مع اقتراب موعد إغلاق المنصة فإنه يجب أن يتقدم بالأبحاث :
1- جميع الطلاب المستجدين والباقين للإعادة والتخلفات ( سنوات النقل والمقصود بهم الفرق الأولى والثانية والثالثة ) سواء مستجدين أم لائحة قديمة ويتم تقييمهم أما بمجاز او غير مجاز .
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التعليقات على تعليمات مهمة لطلاب تربية نوعية عين شمس قبل انتهاء فترة تسليم الأبحاث
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