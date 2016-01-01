تعليمات مهمة لطلاب تربية نوعية عين شمس قبل انتهاء فترة تسليم الأبحاث



كلية تربية نوعية جامعة عين شمس كلية تربية نوعية جامعة عين شمس



طلبت كلية تربية نوعية جامعة عين شمس من جميع الطلاب سرعة تسليم الأبحاث قبل الموعد المحدد لغلق منصة تسليم الابحاث وانتهاء فترة تسليم الابحاث.



وأوضحت الكلية عبر صفحتها الرسمية أنه مع اقتراب موعد إغلاق المنصة فإنه يجب أن يتقدم بالأبحاث :



1- جميع الطلاب المستجدين والباقين للإعادة والتخلفات ( سنوات النقل والمقصود بهم الفرق الأولى والثانية والثالثة ) سواء مستجدين أم لائحة قديمة ويتم تقييمهم أما بمجاز او غير مجاز .

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اقرأ ايضا :ابتداءً من اليوم.. منع دخول جامعة عين شمس بدون كمامة2- بالنسبة لطلاب الفرقة الرابعة الذين لديهم مخلفات من سنوات سابقة يتقدمون بأبحاث فى مواد تخلفهم ويتم تقييمه بدرجات - أما الباقين للإعادة بالفرقة الرابعة في طبق عليهم امتحان فور العودة للدراسة مع زملائهم المستجدين بالفرقة الرابعة .3-طلاب المقاصة يتم أخذ رغباتهم فيما يريدون هل ببحث ام امتحان فور العودة وفقًا للشروط والمواعيد والأسماء السابق إعلانها .