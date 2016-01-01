وكيل صيدلة عين شمس: لجان خاصة للطلاب ذوي الهمم بامتحانات الفرق النهائية

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صورة الخبر: صيدلة عين شمس
صيدلة عين شمس


قال الدكتور خالد أبو شنب وكيل كلية الصيدلة جامعة عين شمس إنه تم وضع خطة مؤمنة لاستقبال طلاب الفرق النهائية بداية من شهر يوليو المقبل حيث تم توفير لجان امتحانات بحيث يكون هناك مسافات كبيرة بين الطلاب لا تقل عن متر ونصف وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

أضاف أبو شنب ان الكلية اتخذت عدة خطوات للحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية وهي استخدام ادوات التعقيم بكافة أنواعها مساحات كافية بين الطلاب وبعضهم وايضا تخفيض عدد الطلاب باللجان الي الثلث.

وأكد الدكتور خالد انه ارتداء الكمامة شئ أساسي لدخول الطلاب الجامعة وإجراء المسح الحراري لجميع الطالب قبل دخول مقرات اللجان الامتحانية ووجود فاصل زمني بين كل فترة و اخري من أجل تعقيم اللجان جيدا بين الفترات الامتحانية.

وأشار أبو شنب إلى أن الطلاب ذوى الإعاقة لهم ظروف صحية خاصة وسيتم إعداد لجان خاصة.

يذكر أنه سيتم عقد امتحان الفرق النهائية أول يوليو على أن عدد الفرق النهائية 400 ألف طالب، وأن كل جامعة سوف تعلن جداولها مع التشديد على وجود اجراءات احترازية.

المصدر: elbalad

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