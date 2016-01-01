كشف الاعلامي يحيي حمزه عن صفقات فريق الزمالك خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة
وأكد في تصريحات عبر قناة " اون تايم سبورت " أن الزمالك حصل على توقيع كريم عراقي ظهير ايمن المصري البورسعيدي لمدة 5 مواسم مقابل 5 ملايين جنيه مشددا ان باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق يرغب في تدعيم الفريق في مركز الظهير الايمن.
وأضاف أن الزمالك حصل ايضا على توقيع حسام حسن مهاجم فريق سموحة حيث إن الفريق الابيض لحاجه لـ مهاجم سوبر بخلاف مصطفي محمد مشددا ان النادي ينتظر لحين بدء المفاوضات مع رئيس مجلس ادارة سموحة فرج عامر.
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التعليقات على الزمالك يحسم صفقات حسام حسن وكريم عراقي ومحمد عبد العاطى.. تفاصيل
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