كشف الدكتور محمد فضل الله، مستشار اللوائح الرياضية الدولية، عن مصير سحب لقب كأس السوبر الأفريقي من نادى الزمالك فى حال صدور قرار لصالح نادي الوداد البيضاوي فى أزمة نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الترجي.
كان فريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون توج بلقب السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي فى المباراة التى أقيمت فى الدوحة بنتيجة ٣-١.
وقال الدكتور محمد فضل الله، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إن الزمالك ليس طرفا فى الأمر؛ لأنه فاز بالمباراة وفقا للنظم والقوانين المعمول بها فى هذا الوقت، ومن ثم هو بطل كأس السوبر الأفريقى.
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التعليقات على البطل.. محمد فضل الله يكشف مصير انتزاع لقب السوبر الأفريقي من الزمالك
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