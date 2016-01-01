البطل.. محمد فضل الله يكشف مصير انتزاع لقب السوبر الأفريقي من الزمالك

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صورة الخبر: السوبر الإفريقي
السوبر الإفريقي


كشف الدكتور محمد فضل الله، مستشار اللوائح الرياضية الدولية، عن مصير سحب لقب كأس السوبر الأفريقي من نادى الزمالك فى حال صدور قرار لصالح نادي الوداد البيضاوي فى أزمة نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الترجي.

كان فريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون توج بلقب السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي فى المباراة التى أقيمت فى الدوحة بنتيجة ٣-١.

وقال الدكتور محمد فضل الله، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إن الزمالك ليس طرفا فى الأمر؛ لأنه فاز بالمباراة وفقا للنظم والقوانين المعمول بها فى هذا الوقت، ومن ثم هو بطل كأس السوبر الأفريقى.

يذكر أن عبد المنعم حسين، الشهير بشطة عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، قال إنه من غير الوارد على الإطلاق سحب لقب كأس السوبر الأفريقي من نادي الزمالك لكونه ليس طرفا فى النزاع بين الوداد البيضاوي والترجي التونسي بنهائى دورى أبطال أفريقيا.

وأضاف "لو هناك وجود فرضية لحدوث ذلك بشأن سحب لقب كأس السوبر الأفريقي وده طبعا غير وارد الزمالك برضه حيشتكي في المحكمة الدولية لأنه صاحب حق والخطأ ليس خطأه".

وتابع "شطة"، "ما يتردد يدخل فى إطار افتراضات لأن لجنة الانضباط في الكاف هي صاحبة قرار إعلان انسحاب الوداد فى نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الترجي وهذا كان قرار الفيفا لما قال للمكتب التنفيذي الافريقي أنه ليس هو من يقرر في مثل هذه الأمور ولجنة الانضباط هي المسئولة".

المصدر: elbalad

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