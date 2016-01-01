تقارير جزائرية: كاف يحسم مصير دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية وكأس الأمم غدا

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صورة الخبر: الاتحاد الإفريقي لكرة القدم
الاتحاد الإفريقي لكرة القدم


أكدت تقارير صحفية جزائرية، اليوم السبت، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، سيعقد اجتماعًا عاجلًا غدًا الأحد، لبحث مصير النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وبطولة كأس الكونفدرالية.

وأشارت الصحف الجزائرية، أن اللجنة التنفيذية للكاف، ستعقد اجتماعًا غدًا، لبحث مصير بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، بعد أن توقفت البطولتين بسبب فيروس كورونا، قبل لعب مباريات دور نصف النهائي.

وتشير الصحف الجزائرية، أن الاتجاه لدى اللجنة التنفيذية هو استئناف البطولتين وعدم إلغائهما، مع طرح فكرة إقامتها بطريقة دورة رباعية في بلد معينة، للعب باقي المباريات.

وسيناقش الكاف في اجتماع الغد أيضًا مصير بطولة كأس الأمم الإفريقية، وبحث إمكانية تأجيلها للعام بعد القادم، بسبب تفشي فيروس كورونا.

يذكر أن النادي الأهلي ونادي الزمالك قد تأهلا لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، كما تأهل نادي بيراميدز لنفس الدور لبطولة كأس الكونفدرالية.

المصدر: elbalad

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