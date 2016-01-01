رسميا - استئناف الدوري التونسي.. تعرف على مواعيد المباريات

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أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم بشكل رسمي استئناف مسابقة الدوري التونسي في شهر أغسطس المقبل.



وتوقف النشاط الرياضي في تونس منذ شهر مارس الماضي بسبب أزمة فيريوس كورونا.



وصادق أعضاء الاتحاد التونسي اليوم السبت على مشروع استنئاف الدوري خلال شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين، إلى جانب بطولة كأس تونس.

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