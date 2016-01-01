كشف الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية عن دعاء جلب الخير والرزق وإبعاد كل شر، لافتًا إلى أن النبي صلى الله عليه كان دائمًا يدعو به وهو "اللهم إني أسالك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه ومالم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه ومالم أعلم، وأسألك الجنة وما قري اليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول أو عمل.
هل الدعاء في السجود أفضل أم بعد الصلاة
قال الشيخ عمرو الوردانى، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، إن كثيرًا من الناس يسألون أيهما أفضل الدعاء في السجود أم بعد الصلاة فلا شك أن الأفضل الدعاء في السجود لحديث: وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ. رواه مسلم.
وأضاف "الوردانى"، فى إجابته عن سؤال «ما هو أنسب وقت للدعاء هل وأنا ساجدة فى الصلاة أم بعد التشهد أم بعد الصلاة؟»، أنه إذا كان الإنسان فى وضع لا يستطيع أن يرفع يده بالدعاء فى الصلاة فله أن يدعو كما هو لقوله تعالى { أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ}.
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التعليقات على دعاء جلب الرزق وإبعاد الشر مأثور عن النبي.. مستشار المفتي يكشف عنه
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