سامسونج تكشف عن رقاقة جديدة للأمان مصممة من أجل الهواتف الذكية

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سامسونج تكشف عن رقاقة جديدة للأمان مصممة من أجل الهواتف الذكية

الهواتف الذكية التابعة لشركة سامسونج تُباع في كل مكان حول العالم ويتم إستخدامها من قبل مئات الملايين من المستخدمين والذين يعملون في قطاعات مختلفة، وبالتالي فمن الطبيعي أن تعمل الشركة الكورية الجنوبية على مر السنين على تعزيز الأمان في أجهزتها المحمولة لحماية خصوصية المستخدمين والحفاظ على مكانة علامتها التجارية في السوق.

تماشيًا مع هذا المسعى، قامت شركة سامسونج اليوم بالكشف عن رقاقة جديدة للهواتف الذكية تُدعى EAL 6+ certified-SE، وهي تأتي مع برنامج خاص. تم تصميم رقاقة الأمان هذه لتوفير الحماية لمجموعة من المهام، بما في ذلك إقلاع النظام والتخزين المعزول وعمليات الدفع، وما إلى ذلك من المهام الأخرى.

وكما يمكنك أن تتوقع، فمن المفترض أن تبدأ شركة سامسونج بإستخدام رقاقة الأمان الجديدة هذه في هواتفها الذكية المستقبلية، ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الشركة ستستخدم هذه الرقاقة لأول مرة في سلسلة هواتف Galaxy Note 20 Series القادمة في النصف الثاني من هذا العام أم لا.

المصدر: موقع الكترونى

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