كشفت لقطات فيديو انفجار النموذج الأولي لصاروخ "ستارشيب"، الذي تطوره شركة "سبيس إكس"، بعد دقائق من بدء تجارب الإطلاق يوم الجمعة.
وانفجر الصاروخ الثقيل "ستارشيب" أثناء تجارب الإطلاق الأرضية في موقع اختبار بوكا تشيكا، التابع لشركة "سبيس إكس" والمملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك، بجنوب تكساس.
ولم يكن لهذه التجارب أو الانفجار لهذا الصاروخ علاقة بعملية إطلاق صاروخ "سبيس إكس" المأهول إلى محطة الفضاء الدولية المقبلة والتي تشمل اثنين من رواد فضاء ناسا من مركز كنيدي للفضاء في فلوريدا، والتي سيستخدم فيها نظام صاروخي مختلف، هو الصاروخ "فالكون 9" مع كبسولة "كرو دراغون" مثبتة في أعلاه.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على فيديو يوثق انفجار صاروخ "سبيس إكس" في تجربة الإطلاق
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق