روسيا تطلق تطبيقا يعالج معلومات واردة من الأقمار الصناعية

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روسيا تطلق تطبيقا يعالج معلومات واردة من الأقمار الصناعية

صرح ناطق باسم"روس كوسموس" الفضائية لوكالة "تاس" الروسية بأن التطبيق الإلكتروني الذي يعالج المعلومات الواردة من الأقمار الصناعية سيكون متاحا لمستخدمي الإنترنت عما قريب.

وأضاف أن التطبيق يمر حاليا بمرحلة أخيرة لاختباره.

وكان الباحثون في معهد "تي بي" للبحوث العلمية في مجال التطبيقات قد نشروا في وقت سابق مقالا في مجلة " استشعار الأرض عن بعد" قالوا فيه إن هذا التطبيق يمكن تحميله من قبل من دفع أجر الاشتراك.

وأضاف المقال أن التطبيق سيكون متاحا لمؤسسات الأرشيف وغيرها من المؤسسات التي بحاجة إلى معلومات استشعار الأرض عن بعد.

يذكر أن مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية طرحت بالتعاون مع وزارتي الطوارئ والطبيعة وإدارة الأرصاد الجوية في فبراير عام 2018 مناقصة إنشاء نظام معلوماتي يتيح لمستخدمي الإنترنت كلهم، بمن فيهم ممثلو السلطة الفدرالية والمحلية التنفيذية والتشريعية والمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة فرصة لتلقي معلومات استشعار الأرض عن بعد والاستفادة منها في مصالحهم المختلفة وذلك عن طريق الحجز المسبق.

المصدر: روسيا اليوم

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