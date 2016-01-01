روسيا تطلق تطبيقا يعالج معلومات واردة من الأقمار الصناعية

صرح ناطق باسم"روس كوسموس" الفضائية لوكالة "تاس" الروسية بأن التطبيق الإلكتروني الذي يعالج المعلومات الواردة من الأقمار الصناعية سيكون متاحا لمستخدمي الإنترنت عما قريب.
وأضاف أن التطبيق يمر حاليا بمرحلة أخيرة لاختباره.
وكان الباحثون في معهد "تي بي" للبحوث العلمية في مجال التطبيقات قد نشروا في وقت سابق مقالا في مجلة " استشعار الأرض عن بعد" قالوا فيه إن هذا التطبيق يمكن تحميله من قبل من دفع أجر الاشتراك.
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