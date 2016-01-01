الجيزة: سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة في حال عدم ارتداء السائق والركاب للكمامة

آخر الأخبارأخبار السيارات › الجيزة: سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة في حال عدم ارتداء السائق والركاب للكمامة

صورة الخبر: الجيزة: سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة في حال عدم ارتداء السائق والركاب للكمامة
الجيزة: سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة في حال عدم ارتداء السائق والركاب للكمامة

أصدر محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تعليمات خاصة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، تنص على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة في حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتداء الكمامات.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورئيس جهاز السرفيس بالتنسيق مع رجال المرور بأستمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار أرتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية ، بالإضافه إلى التأكد من إجراءات النظافة والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها.

وناشد محافظ الجيزة أصحاب السيارات الأجرة وسائقيها بضرورة الألتزام بأرتداء الكمامة الواقية وكذلك عدم السماح للمواطنين بركوب السيارة إلا بعد أرتداء الكمامة الواقية، مؤكداً على ضرورة تعقيم السيارات الأجرة قبل تحرك السيارة من الموقف وبعد نزول الركاب لعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية حرصاً على صحتهم من الأصابة بفيروس كورونا المستجد.

ودعا راشد المواطنين بالإبلاغ عن أي سيارة سرفيس أو أجرة لم يلتزم قائدها بأرتداء الكمامة لتوقيع الغرامة المقررة.

المصدر: عالم السيارات

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الجيزة: سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة في حال عدم ارتداء السائق والركاب للكمامة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
61553

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager