

الجيزة: سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة في حال عدم ارتداء السائق والركاب للكمامة الجيزة: سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة في حال عدم ارتداء السائق والركاب للكمامة

أصدر محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تعليمات خاصة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، تنص على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة في حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتداء الكمامات.



وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورئيس جهاز السرفيس بالتنسيق مع رجال المرور بأستمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار أرتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية ، بالإضافه إلى التأكد من إجراءات النظافة والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها.



وناشد محافظ الجيزة أصحاب السيارات الأجرة وسائقيها بضرورة الألتزام بأرتداء الكمامة الواقية وكذلك عدم السماح للمواطنين بركوب السيارة إلا بعد أرتداء الكمامة الواقية، مؤكداً على ضرورة تعقيم السيارات الأجرة قبل تحرك السيارة من الموقف وبعد نزول الركاب لعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية حرصاً على صحتهم من الأصابة بفيروس كورونا المستجد.

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ودعا راشد المواطنين بالإبلاغ عن أي سيارة سرفيس أو أجرة لم يلتزم قائدها بأرتداء الكمامة لتوقيع الغرامة المقررة.