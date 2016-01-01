

تويوتا تكشف عن راف 4 برايم موديل 2021 بسعر يعادل 603 ألف جنيه مصرى تويوتا تكشف عن راف 4 برايم موديل 2021 بسعر يعادل 603 ألف جنيه مصرى

في نوفمبر الماضي، أعلنت شركة تويوتا عن مفاجأة في معرض لوس أنجلوس للسيارات، عندما قدمت إصدارًا هجينًا إضافيًا لسيارة تويوتا راف 4 والذي أطلقت عليه اسم راف 4 برايم، فما هي مواصفات وأسعار السيارة؟



ستعمل السيارة بنظام دفع رباعي ونظام تعليق رياضي، وستحتوي على محرك بنزين رباعي الاسطوانات سعة 2.5 لترًا ويخرج المحركان معًا قوة تصل إلى 302 حصانًا، كما تستطيع السيارة التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعة في 5.8 ثانية فقط، مما يجعلها أسرع السيارات ذات الأربع أبواب من تويوتا، ويمكن للبطارية تزويد السيارة بمسافة 67.5 كيلو مترًا في الشحنة الواحدة، ويبدأ سعر النسخة القياسية من السيارة موديل 2021 من 38,100 دولار أمريكي (أي ما يعادل 603 ألف جنيهًا مصريًا، مع الوضع في الاعتبار الرسوم الجمركية والضرائب)



فئات السيارة راف 4 برايم

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أعلنت الشركة عن توفر سيارة راف 4 برايم بنسختين الأولى SE والتي تأتي مزودة بمقاعد أمامية مدفأة وشاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصات ونظام مراقبة النقاط العمياء وتنبيه حركة المرور وباب كهربائي خلفي، وإطارات مقاس 18 بوصة.أما النسخة الأعلى XSE والتي تأتي بسعر 41,425 دولار أمريكي يأتي بشاشة لمس مقاس 9 بوصات وفتحة سقف وعجلات مقاس 19 بوصة، مع مقاعد مدفأة وتهوية ونظام صوتي من JBL وأنظمة مساعدة للسائق.وهناك عدة باقات إضافية يمكنك الاختيار بينها وهي:باقة الطقسباقة الطقس والصوتباقة بريميوم + الطقسيضاف 815 دولاريضاف 2435 دولاريضاف 5760 دولارعجلة قيادة مدفأة + مقاعد خلفية مدفأة +مساحات حساسة للمطرباقة الطقس كاملة + نظام صوتي JBL + تنقل ديناميكي تجريبي لمدة 3 سنواتالباقتين السابقتين + شاحن AC 6.6 وات + مرآة رؤية خلفية رقمية + مخرج كهرباء 12 فولت + فتحة سقف بانورامية + كاميرا عين الطائر + مفتاح ذكي + نظام مساعدة للركن + مصابيح أمامية متكيفة + شاشة عرض على الزجاج الأماميعوامل الأمان والسلامةتأتي جميع طرازات تويوتا راف 4 مجهزة بعوامل السلامة القياسية من تويوتا TSS 2.0 والذي يضم قائمة طويلة من التقنيات منها نظام التحذير ما قبل التصادم والكشف عن المشاة ونظام تثبيت السرعة الديناميكي بالرادار، ونظام التنبيه عند مغادرة الحارات ومساعد تتبع المسار ومساعد إشارات المرور، وتتميز الفئة الأعلى فقط بوجود نظام المساعدة على الركن أمامي وخلفي مع نظام المكابح الأوتوماتيكي.