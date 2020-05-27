

فوائد الكوارع للعظم والمفاصل.. و5 فئات ممنوعون من تناولها فوائد الكوارع للعظم والمفاصل.. و5 فئات ممنوعون من تناولها

حين تُذكر الكوارع أو شوربة الكوارع فإن الذهن ينصرف تلقائيا إلى فوائد الكوارع الجنسية؛ لما لها من شهرة تاريخية في هذا المجال، لكن، هل يقتصر الأمر على ذلك المجال فقط؟ بالطبع لا.



هيا بنا نأخذ جولة للتعرف على أهم فوائد الكوارع، وكذلك أهم التنبيهات.



المحتويات إخفاء

1. القيمة الغذائية

2. فوائد الكوارع

3. على الفئات الخمس الآتية تجنب شرب الكوارع

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القيمة الغذائيةتحتوي شربة الكوارع على الكثير من العناصر الغذائية التي تعتبر لها أهمية كبيرة لصحة الإنسان، غير أن احتواءها على نسبة كبيرة من السعرات الحرارية والدهون جعلها من الأطعمة المحظورة على مرضى القلب ومتبعي أنظمة التخسيس.1- تساعد على تخلص الجسم من الحساسية تجاه بعض أنواع الأطعمة.2- تزيد من نضارة البشرة وقوة الشعر والبصر:من فوائد الكوارع أنها تساعد في حماية الجلد من التشققات والجفاف وتزيد من رطوبته وحيويته، وقوة الشعر وصحته بفضل وجود مادة الكولاجين، والبروتينات، والفيتامينات، مثل: (B6, B12) كما أن لها أهمية كبيرة لصحة الجلد والعين، فهو يساهم في الحفاظ على تحسين الرؤية.3- تسبب الدفء في الشتاء:ومن فوائد الكوارع أنها تزود جسم الإنسان بسعرات حرارية عالية، مما يجعلها تعطي الجسم طاقة هائلة لذا فهي وجبة مثالية في موسم الشتاء للحصول على الدفء.4- تنشيط الدورة الدموية:ومن فوائد الكوارع أنها تعتبر من الوجبات المثالية التى تحتوي على (فيتامين ك) والذي ينشط الدورة الدموية بالجسم ما يساعد على تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى جميع أعضاء الجسم، الأمر الذي يساعد على القيام بوظائفها الحيوية على الوجه الأكمل.5- مفيدة للعظام والمفاصل:تحتوي على عناصر غذائية يحتاجها الجسم، مثل: الفوسفور، والكالسيوم، والمغنيسيوم، واليود وهذه المعادن تحمي من التهابات المفاصل وهشاشة العظام، كذلك تحتوى الكوارع على فيتامين د، الذي يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم المتوفر بالأطعمة، مما يساعد على تقوية العظام، ويحث كثير من أطباء العظام مرضاهم على تناول شوربة الكوارع، لاحتوائها على نسبة عالية من المواد الجيلاتينية التى تحمي المفاصل وتحافظ على صحتها، وتحد من فرص إصابتهم بالخشونة والالتهابات، فهي وجبة مثالية لكبار السن الذين يعانون من آلام المفاصل والروماتيزم.6- تمد الجسم بالطاقة:ومن فوائد الكوارع أنها تتميز باحتوائها على نسبة عالية من الدهون التى تمد جسم الإنسان بالطاقة اللازمة لأداء مهامه اليومية، إلا أنه ينبغي تناولها بكميات معتدلة، لأن الإفراط في شربها قد يسبب السمنة المفرطة وزيادة الوزن.7- تعزز القدرة الجنسية لدى الرجال:هناك زعم في شربة الكوارع أنها تعزز القدرة الجنسية لدى الرجال، لذلك يتناولها كثير من الرجال في الوطن العربي خصوصا وهي مشهورة عند المصريين بهذه الميزة، فهي تعزز الطاقة الجنسية لدى الرجال وتقلل من فرص الإصابة بالضعف الجنسي كلما تطاول العمر.غير أنه ينبغي الحيطة عند تناول الكميات الهائلة من تلك من الدهون المتراكمة في الكوارع لأنها قد تسبب تصلب الشرايين الذي يؤدى إلى صعوبة أو إعاقة تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى جميع أعضاء الجسم، خصوصا العضو الذكرى، فإنه لو قل وصول الأكسجين إليه فإنه يزداد خطر الإصابة بضعف الانتصاب.8- بناء العضلات:ينصح بتناول شربة الكوارع للرياضيين ولاعبي كمال الأجسام، لاحتوائها على نسب عالية من البروتين، الذي يساعد في بناء العضلات وتحديث أنسجة الجسم التالفة. وتلك من أهم فوائد الكوارع.9- تساعد الأمعاء في التخلص من السموم:إن شرب كمية بسيطة من شربة الكوارع تساعد الجسم على التخلص من السموم العالقة في المعدة المتراكمة، لأنها وجبة دسمة غنية بالألياف، وتساعد الكبد على التخلص من السموم.10- تعزيز المناعة:ومن فوائد الكوارع أنها تضم نسبا عالية من (فيتامين أ) الذي له الدور الرئيسي على تقوية الجهاز المناعي بالجسم، ما يخفض فرص الإصابة بالأمراض، يزود جهاز المناعة بالكولاجين الضروري للجسم والذي يحافظ على بطانة الجهاز الهضمي من التقرحات والالتهابات المتكررة بفعل العوامل المسببة للقرحة المعدية والقولون العصبي.على الفئات الخمس الآتية تجنب شرب الكوارعلأنها تحتوي على نسب عالية من السعرات الحرارية والدهون، مما يجعلها محظورة عليهم لأنها قد تؤثر على أجسادهم التي تعاني من الأمراض الآتية:متبعو الحميات الغذائية.مرضى القلب.مرضى الضغط.مرضى السكري.مرضى اختلال دهون الدم.ورغم ذلك فلشربة الكوارع أضرار قد تنتج عن الإفراط في تناولها، فينبغي عليك إذا عزمت أن تتوخى الحذر لأن الإفراط في شربها قد يتسبب في حصول أمراض خطيرة مثلأمراض القلب.السمنة المفرطة.وارتفاع ضغط الدم.السكري.