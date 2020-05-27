

الرزق من رحم الأزمة.. مكسيكى ينقذ مطعمه من الإغلاق بساندوتش «كورونا برجر» الرزق من رحم الأزمة.. مكسيكى ينقذ مطعمه من الإغلاق بساندوتش «كورونا برجر»

أثرت أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والإجراءات الوقائية الصارمة التى تطبقها حكومات العالم، بشكل كبير على الصناعات والأنشطة التجارية، ومن بينها قطاع المطاعم الذى يعتبر من أكثر المتأثرين بتفشى جائحة الفيروس التاجى، لكن يبدو أن الأفكار المبتكرة والاختراعات لا تنتهى لدى البشر، بحيث يستوحون سبل التطوير والتعايش من رحم الأزمة.



لذا كان على "رينيه سوسيدو" أن يتكيف بسرعة مع الأوقات الصعبة المقبلة بعدما بدأ العمل فى مطعمه بالمكسيك فى التباطؤ بسبب وباء الفيروسات التاجية، وبالفعل أضاف لمسته المبتكرة ليضيف لقائمة طعامه ساندوتش "كورونا برجر"، التى جعلت الجميع الآن يتطلعون إلى الحصول على "كورونابرجر" بسعر 4 دولارات.



وقال سوسيدو، فى مقابلة هاتفية مع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إن الأمر استغرق يوما واحدا فقط للتوصل إلى الفكرة التى استحوذت على قاعدة عملائه، بما فى ذلك عمال الخطوط الأمامية الذين يحاربون المرض القاتل.

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كان مالك هوت دوجز زونكوس، البالغ من العمر 39 عامًا، قد سرح مؤخرًا أحد عامليه فى شركته البالغة من العمر ثلاث سنوات، وكان يتصفح الإنترنت بحثًا عن طريقة لإبقاء مطعمه ناجيًا من الإغلاق فى وقت كان فيه عدد لا حصر له من الشركات بجميع أنحاء العالم اضطرت إلى إغلاق أبوابها بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية.وقال سوسيدو: "ما حدث هو أننى كنت أفكر، وهنا حيث أعيش، بدأت فى رؤية كثير من الناس الذين يصنعون الكعك على شكل فيروس كورونا أو بشكل يتطابق مع موضوع فيروس كورونا.. وما حدث أن قلت لنفسى، لماذا لا تصنع خبزًا مثل هذا مع موضوع COVID؟.. لذا اقترحنا على الشخص الذى يصنع الخبز أنه يمكن صنعه، وكان لدينا الخبز من يوم إلى آخر".يتمحور "كورونا برجر" حول كعكة الهامبرجر الخضراء التى تحتوى على العديد من المسامير الناعمة بما يحاكى جزيئات الفيروسات التاجية، ويحتوى البرجر نفسه على اللحم البقرى، وثلاثة أنواع من الجبن، وبصل أحمر مطبوخ، وسبانخ طماطم، وصلصة بوربون، وصوص الأفوكادو.وقال Saucedo إنه يبيع عادة نحو خمسة من "كورونا برجر" فى المتوسط​​، ويطلب معظم الأوردرات عملاء فضوليين بالإضافة إلى الممرضات والأطباء الذين أشادوا بهذه الوجبة، وأضاف "ينظر الناس إليها بروح الدعابة فى محاولة لإخراج الخير مما يحدث.. ونحن هنا معجبون للغاية بعمل الخدمة الطبية بشكل عام لأنهم هم الذين يواجهون COVID".ويتوقع صاحب المطعم والأب لطفلين، أن تتحسن المبيعات تدريجيًا حيث تستمر الكلمة فى الانتشار بينما يستمر فى البحث عن طريقة أخرى لمنع هوت دوجز زونكوس من الانهيار، ويقول "علينا أن نبحث عن الراحة ونؤمن بأن شيئًا جيدًا يجب أن يخرج من جميع المواقف الحرجة.. ركضنا مع الحظ لأننا ابتكرنا هذا البرجر وارتفعت مبيعاتنا قليلاً"، وتابع "أعتقد أن أفضل نصيحة هى عدم الاستسلام والقيام بكل شىء تفعله.. لا توجد طريقة أخرى لأن هذه هى طريقة الحياة".