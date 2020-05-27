

5 وصفات طبيعية لتفتيح البشرة خلال فصل الصيف بمكونات من مطبخك 5 وصفات طبيعية لتفتيح البشرة خلال فصل الصيف بمكونات من مطبخك

قد تتعرض بعض النساء لفترة طويلة لأشعة الشمس، خلال فصل الصيف، سواء أثناء السير فى الشارع لفترة طويلة من الوقت وغيرها من الأسباب المختلفة، التى تتسبب فى تغير لون البشرة للون داكن، لذلك نتعرف فى هذا التقرير على وصفات طبيعية لتفتيح البشرة، والتى يتوفر مكوناتها فى المنزل، والتى أشار إليها تقرير منشور بموقع "biomedj".



عصير الليمون

يحتوى الليمون على حمض الستريك الذى يساعد على تفتيح البشرة، وذلك من خلال غمس كرة قطنية فى عصير الليمون، ووضعه على الوجه لبضع دقائق ثم غسل البشرة بالماء الفاتر.



حليب بالليمون

ينصح بأخذ ماء دافئ مع حليب كامل الدسم مع عصير الليمون بكميات متساوية، ثم غمس قطعة قطن فى الخليط ووضعه على الوجه، وتركه لمدة ساعة ثم غسل الوجه بالماء الفاتر.

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معجون من الليمون والعسل والصبارينصح بعمل معجون من مكونات طبيعية بكميات متساوية من الليمون والعسل والصبار، والتى تحتوى على خصائص تساعد على تفتيح البشرة، ووضع المعجون على البشرة، وتركه لمدة نصف ساعة، ثم شطف الوجه بالماء الفاتر.قناع عسل بالزبادييحتوى الزبادى على إنزيمات تساعد على تفتيح البشرة مثل الحليب، والعسل الذى يحتوى على خصائص مرطبة ومضادة للبكتيريا، لذلك ينصح بخلط المكونين لعمل قناع من خلال وضع مكونات متساوية من العسل والزبادى، ووضعه على البشرة وتركه لمدة 5 دقائق، ثم شطف البشرة بالماء الدافىء .قناع البابايايحتوى البابايا على إنزيمات البابين التى تعمل على تفتيح البشرة، كما تساعد على علاج حب الشباب، لذلك ينصح بهرس ثمرة البابايا وتحولها لعجينة ناعمة ووضعها على البشرة، لمدة 20 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء الفاتر، مع تكرار الوصفة مرتين فى اليوم.