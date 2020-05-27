قد تتعرض بعض النساء لفترة طويلة لأشعة الشمس، خلال فصل الصيف، سواء أثناء السير فى الشارع لفترة طويلة من الوقت وغيرها من الأسباب المختلفة، التى تتسبب فى تغير لون البشرة للون داكن، لذلك نتعرف فى هذا التقرير على وصفات طبيعية لتفتيح البشرة، والتى يتوفر مكوناتها فى المنزل، والتى أشار إليها تقرير منشور بموقع "biomedj".
عصير الليمون
يحتوى الليمون على حمض الستريك الذى يساعد على تفتيح البشرة، وذلك من خلال غمس كرة قطنية فى عصير الليمون، ووضعه على الوجه لبضع دقائق ثم غسل البشرة بالماء الفاتر.
حليب بالليمون
ينصح بأخذ ماء دافئ مع حليب كامل الدسم مع عصير الليمون بكميات متساوية، ثم غمس قطعة قطن فى الخليط ووضعه على الوجه، وتركه لمدة ساعة ثم غسل الوجه بالماء الفاتر.
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التعليقات على 5 وصفات طبيعية لتفتيح البشرة خلال فصل الصيف بمكونات من مطبخك
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