

«أسعار الدواجن» بالأسواق السبت 30 مايو «أسعار الدواجن» بالأسواق السبت 30 مايو

شهدت «أسعار الدواجن»، حالة من ثبات في الأسواق المحلية على مستوى المحافظات، اليوم السبت 30 مايو 2020، وفقًا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، في إطار إجراءاتها الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد.



وسجل سعر كيلو الدجاج البلدي للمستهلك العادي في محلات التجزئة، ما بين 34 و48 جنيهًا، وكانت محافظة شمال سيناء الأقل سعرًا، فتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء ما بين 29 إلى 40 جنيهًا، بينما كانت محافظة الوادى الجديد الأعلى سعرًا.



وبلغ سعر كيلو الدواجن البلدية المبرد ما بين 31 و40 جنيهًا، وتعتبر محافظة الأقصر هي الأعلى سعرًا، في حين بلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء المبرد ما بين 29 إلى 42 جنيهًا، وكانت محافظة البحر الأحمر الأعلى سعرًا.