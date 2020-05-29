أعلنت وزارة المالية أنه يجرى دراسة تيسيرات جديدة لتحفيز المتعاملين مع الجمارك على سداد الضرائب والرسوم الجمركية إلكترونيًا، دون الحاجة للتوجه إلى البنوك أو المواقع الجمركية، ما يُسهم فى الحد من التجمعات حفاظًا على صحة وسلامة العاملين والمتعاملين من خطر الإصابة بفيروس كورونا وسرعة الإفراج عن السلع، خاصة الاستراتيجية.
وقالت الوزارة فى بيان، أمس، إنه لوحظ اعتماد المتعاملين مع الجمارك فى سداد الضرائب والرسوم الجمركية على ماكينات نقاط البيع «POS»، ومنظومة الحساب الجارى الموحد بعد مواعيد إغلاق البنوك؛ الأمر الذى قد يؤدى إلى التكدس بالمواقع الجمركية، وكذلك السداد النقدى.
وأضاف الوزير محمد معيط أنه يجرى التنسيق مع القطاع المصرفى، وشركة «إى. فاينانس» لتحفيز المتعاملين مع الجمارك على السداد الإلكترونى للضرائب والرسوم الجمركية عبر منظومة «CPS» التى تتيح للعميل ذلك، إضافة إلى تغذية حسابه الجارى لدى الجمارك على مدار ٢٤ ساعة خلال أيام الأسبوع من خلال إتاحة شاشة السداد عن طريق البنك فى مكتبه أو أى مكان يحدده دون الحاجة للتوجه إلى البنوك أو المواقع الجمركية، مع إمكانية سداد الضرائب والرسوم الجمركية من خلال الإنترنت البنكى والمحافظ الإلكترونية من الهواتف المحمولة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تيسيرات جديدة لسداد الضرائب والجمارك إلكترونيًا
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق