

تيسيرات جديدة لسداد الضرائب والجمارك إلكترونيًا تيسيرات جديدة لسداد الضرائب والجمارك إلكترونيًا

أعلنت وزارة المالية أنه يجرى دراسة تيسيرات جديدة لتحفيز المتعاملين مع الجمارك على سداد الضرائب والرسوم الجمركية إلكترونيًا، دون الحاجة للتوجه إلى البنوك أو المواقع الجمركية، ما يُسهم فى الحد من التجمعات حفاظًا على صحة وسلامة العاملين والمتعاملين من خطر الإصابة بفيروس كورونا وسرعة الإفراج عن السلع، خاصة الاستراتيجية.



وقالت الوزارة فى بيان، أمس، إنه لوحظ اعتماد المتعاملين مع الجمارك فى سداد الضرائب والرسوم الجمركية على ماكينات نقاط البيع «POS»، ومنظومة الحساب الجارى الموحد بعد مواعيد إغلاق البنوك؛ الأمر الذى قد يؤدى إلى التكدس بالمواقع الجمركية، وكذلك السداد النقدى.



وأضاف الوزير محمد معيط أنه يجرى التنسيق مع القطاع المصرفى، وشركة «إى. فاينانس» لتحفيز المتعاملين مع الجمارك على السداد الإلكترونى للضرائب والرسوم الجمركية عبر منظومة «CPS» التى تتيح للعميل ذلك، إضافة إلى تغذية حسابه الجارى لدى الجمارك على مدار ٢٤ ساعة خلال أيام الأسبوع من خلال إتاحة شاشة السداد عن طريق البنك فى مكتبه أو أى مكان يحدده دون الحاجة للتوجه إلى البنوك أو المواقع الجمركية، مع إمكانية سداد الضرائب والرسوم الجمركية من خلال الإنترنت البنكى والمحافظ الإلكترونية من الهواتف المحمولة.

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وتابع الوزير أنه تم إنشاء مركز اتصالات متكامل بمصلحة الجمارك لتحقيق التواصل الفعَّال مع المتعاملين باستخدام آليات تقنية متطورة، وتلقى جميع استفساراتهم فى شتى النواحى والمسائل الجمركية والرد عليها، ورصد المشكلات التى قد تواجههم واتخاذ القرارات اللازمة لإزالتها، وقياس توجهاتهم وتحليلها، وإخطار المستفيدين ببرنامج «المشغل الاقتصادى المعتمد»، والمتعاملين مع الجمارك بتطورات مشروع «النافذة الواحدة» والتيسيرات المقدمة، لافتًا إلى أن هذا المركز يستهدف أيضًا ترسيخ الوعى بدور المصلحة وما تقدمه من خدمات وما يطرأ عليها من مستجدات، وتنفيذ كل الآليات المتطورة التى تسهم فى الارتقاء بمستوى جودة الخدمات الجمركية.