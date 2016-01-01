أعراض وأسباب والوقاية من التهاب الكبد الوبائي



التهاب الكبد الوبائي التهاب الكبد الوبائي

يعد التهاب الكبد الوبائى أحد الأمراض التي تصيب الكبد وينجم عن فيروس التهاب الكبد الوبائى ويتدخل الفيروس في وظائف الكبد ويسبب أضرارًا مرضية،و يوجد نسبة صغيرة من المصابين بالعدوى لا يمكنهم التخلص من الفيروس لأنهمإ يصابون بالتهاب الكبد المزمن .



لذا قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، كيفية الاصابة والاعراض والاكلات للوقاية من الاصابة بفيرس الكبد الوبائى.



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كيف يصاب الشخص بالتهاب الكبد الوبائى:

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ينتشر التهاب الكبد ب عن طريق ملامسة الدم أو سوائل الجسم لشخص مصاب بالعدوىفيما يلي الطرق الرئيسية للإصابة بالتهاب الكبد ب :

- من الأم إلى الوليد وقت الولادة (في الفترة المحيطة بالولادة)

- الانتقال من طفل مصاب إلى طفل سليم

- الحقن ونقل الدم بطرق غير آمنة

- الاتصال الجنسي مع شخص مصاب بدون حماية

-أما على الصعيد العالمي فإن معظم العدوى تحدث من الأم إلى طفلها ومن طفل إلى طفل (وخاصة ضمن الأسرة الواحدة) ومن إعادة استعمال الإبر والمحاقن غير المعقمة

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ما هي أعراض التهاب الكبد الوبائى:

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في البداية لا يمكن أن يظهر على المريض أي أعراض فقد تظهر أعراض طفيفة مثل :

- اليرقان أي اصفرار الوجه والعينين

- الغثيان والتقيؤ

- تعب بشكل عام

- تغيرلون البول يصبح لو داكن

- الشعور بألم البطن الشديد و الإصابة بالإسهال

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كيف يمكننك حماية نفسك من التهاب الكبد الوبائى:

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يتم معالجة الأعراض والعلامات الظاهرة كالتالي :

- التعويض بالسوائل : ذلك لخشية التعرض للجفاف نتيجة الإصابة بالإسهال والتقيؤ

- العلاج بالأدوية : ذلك من خلال استخدام الأدوية المضادة للفيروسات والتي يمكنها إبطاء عملية تلف الكبد وتليفه

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أهم ثلاثة أغذية مهمة لصحة الكبد الوبائى:

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(( الشوفان ))

يعتبر الشوفان من الأطعمة الغنية بالألياف تساعد الكبد على أداء وظائفه بشكل.

(( البروكلي ))

من الأفضل لك إضافة الكثير من الخضروات إلى نظامك الغذائي للحفاظ على صحة الكبد.

ويعتبر البروكلي من افضل الاطعمة المفيدة للكبد إذ يساعد في حمايتك من مرض الكبد.

(( الشاي الأخضر ))

يحتوي الشاي الأخضر على نوع من مضادات الأكسدة اسمه كيتشينز (catechins).

وتشير الدراسات والبحوث إلى أنه قد يحمي من بعض أنواع السرطان بما في ذلك سرطان الكبد .

ولتحصل على المزيد من هذه المادة لا تقوم بغلي الشاي بل استخدم طريقة النقع (إضافة الماء المغلي إلى الشاي وتتركه 3 دقائق ثم قم بتصفيته ولا تشربه ساخنا.

