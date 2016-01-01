الوقاية من السرطان.. 5 فوائد لـ الرمان



فوائد الرمان فوائد الرمان

قدمت الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية والصحة، عبر صفحتها على "فيسبوك"، فوائد الرمان واهميته للوقاية من الاصابة بالسرطان.



من فوائد الرمان..



1يقلل من الإصابة بهشاشةِ العظام:

إذ إنّ للعصارة المستخلصة منه دورٌ مهمٌ في تقوية بنية العظام، والخفض من فرص تعرضها للكسور، أو الرضوض وخصوصًا عند تقدم السن، أو المعاناة من ضعفٍ عامٍ في بنية العظام.

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2يساهم في التحكم بنسبةِ السكر في الدم.3يعتبر الرمان غني بالمركبات الكيميائية مثل : ( الفيتوكيماويات من نوع البوليفينول )،و أثبتت الدراسات المخبرية أن الكثير من مكونات الرمان لديها القدرة على الحد من تفشي الخلايا السرطانية،والسبب يعود لغناه بمضادات الاكسدة التي تساهم في تقوية الجهاز المناعي ومنع السرطانات.اقرأ أيضا:مرايتي.. علاج حب الشباب.. طرق بسيطة وحلول سريعة.. شاهد4-يحمي مِن الزهايمر، حيث يعدّ عصير الرمان من الوسائل العلاجية المفيدة في التقليل من نسبة تأثير أعراض الزهايمر على المصاب.5يخفّض من نسبة الكوليسترول، حيث يقلّل من تراكم الكوليسترول في الدم، والذي يؤدي إلى زيادة نسبة الدهون في الشرايين.ً6يعتبر من المضادات الحيوية الطبيعيّة التي تقلّل من فرص الإصابة بالالتهابات الفيروسيّة.