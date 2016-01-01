أول ظهور.. رئيس مجلس القضاء الأعلى وقيادات محكمة النقض بالكمامة

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صورة الخبر: رئيس مجلس القضاء الأعلى
رئيس مجلس القضاء الأعلى

قام المستشار عبد الله الأعصر، رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس محكمة النقض، بجولة داخل محكمة النقض، حيث ارتدي الكمامة، وكذلك كل قيادات المحكمة.

وقرر المستشار عبد الله الأعصر، رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس محكمة النقض، معاودة العمل بدوائر محكمة النقض تدريجيا اعتبارا من صباح اليوم.

كان ذلك أثناء قيامه وبرفقته مساعدوه من قيادات المحكمة بتفقد قاعات المحكمة وأروقتها والاطمئنان على تعقيمها واتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وشدد على جميع المسئولين بالمبني على إتباعها وعدم مخالفتها حسب توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية وقرارات دولة رئيس الوزراء.

وتابع سير العمل بالأقسام الإدارية بالمحكمة واطلع على عمل مركز المعلومات القضائية وسير العمل به لتسهيل المهمة على المتقاضين وذلك من خلال تفعيل الوسائل الحديثة للتقاضي وخدمة المتقاضين.

صرح بذلك المستشار محمد رضا حسین نائب رئيس محكمة النقض المستشار الإعلامي المعالي رئيس المحكمة.

المصدر: elbalad

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