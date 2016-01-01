أحلى من المحلات.. طريقة عمل أرز باللبن فى المنزل.. فيديو

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أرز باللبن

الأرز باللبن من الحلويات التى يعشق تناولها الكثير من الأشخاص، كما يتميز الارز باللبن بأحتوائه على كثير من الفوائد الصحية التى يكتسبها الجسم بالإضافة إلى مذاقه الشهى و اللذيذ.

ونقدم لكم طريقة عمل أرز باللبن فى المنزل بأسهل الخطوات على طريقة الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا.

مقادير أرز باللبن
أرز
لبن
سكر
قشطة بلدي
كريمة

- للتزيين
زبيب
جوز هند
فستق

- طريقة تحضير أرز باللبن
يسخن الحليب مع الأرز والسكر مع التقليب من وقت لآخر حتى يغلظ القوام
يصب الأرز باللبن في كاسات التقديم
يترك ليبرد ثم يزين بالفستق

المصدر: برنامج اتفضلوا عندنا

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