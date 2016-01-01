أحلى من المحلات.. طريقة عمل أرز باللبن فى المنزل.. فيديو

الأرز باللبن من الحلويات التى يعشق تناولها الكثير من الأشخاص، كما يتميز الارز باللبن بأحتوائه على كثير من الفوائد الصحية التى يكتسبها الجسم بالإضافة إلى مذاقه الشهى و اللذيذ.
ونقدم لكم طريقة عمل أرز باللبن فى المنزل بأسهل الخطوات على طريقة الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا.
مقادير أرز باللبن
أرز
لبن
سكر
قشطة بلدي
كريمة
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