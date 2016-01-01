في أول يوم من رفع الإغلاق.. سكان باريس يملأون المتنزهات والحدائق العامة.. فيديو

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صورة الخبر: الفرنسيون بالحدائق
الفرنسيون بالحدائق

انتشر مواطنو العاصمة الفرنسية باريس اليوم، السبت، في متنزهات المدينة بعد إعادة افتتاحها عقب فترة إغلاق بسبب الإجراءات الاحترازية المفروضة لمكافحة تفشي وباء كورونا كوفيد 19.

وفي اليوم السابق، أعلنت إدارة متحف اللوفر أن أحد المتاحف الفرنسية الأكثر شهرة، التي أغلقت في 13 مارس بسبب جائحة فيروس كوفيد 19، من المخطط إعادة افتتاحه في 6 يوليو.

وشهدت حديقة بوتس شومون شمال شرق باريس اليوم، السبت، تواجد العديد من الأشخاص والعائلات بعد قرار عمدة المدينة آن هيدالجو بإعادة فتح الحدائق مرة أخرى وسط تخفيف الإغلاق العام في البلاد.

ونظرًا لأن جميع مناطق فرنسا تقريبًا قد شهدت تخفيض تصنيفها إلى الوضع الأخضر، ما يسمح للحانات والمقاهي باستئناف عملها، فإن إيل دو فرانس فقط، بما في ذلك باريس، لا تزال تتمتع باللون البرتقالي.

ووفقًا لأحدث البيانات التي تم تحديثها من قبل منظمة الصحة العالمية اعتبارًا من 29 مايو ، يوجد في فرنسا أكثر من 146000 حالة مؤكدة من حالات الإصابة بالفيروس التاجي مع أكثر من 28000 حالة وفاة.

المصدر: elbalad

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