انتشر مواطنو العاصمة الفرنسية باريس اليوم، السبت، في متنزهات المدينة بعد إعادة افتتاحها عقب فترة إغلاق بسبب الإجراءات الاحترازية المفروضة لمكافحة تفشي وباء كورونا كوفيد 19.
وفي اليوم السابق، أعلنت إدارة متحف اللوفر أن أحد المتاحف الفرنسية الأكثر شهرة، التي أغلقت في 13 مارس بسبب جائحة فيروس كوفيد 19، من المخطط إعادة افتتاحه في 6 يوليو.
وشهدت حديقة بوتس شومون شمال شرق باريس اليوم، السبت، تواجد العديد من الأشخاص والعائلات بعد قرار عمدة المدينة آن هيدالجو بإعادة فتح الحدائق مرة أخرى وسط تخفيف الإغلاق العام في البلاد.
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التعليقات على في أول يوم من رفع الإغلاق.. سكان باريس يملأون المتنزهات والحدائق العامة.. فيديو
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