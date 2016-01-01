نشرت وسائل الإعلام الليبية اليوم السبت تفاصيل مقتل قائد ميليشيا سورية بارز مدعوم من تركيا على يد الجيش الليبي الوطنى.
وأعلنت شعبة الإعلام الحربى، بـ الجيش الليبى الوطني، مقتل قائد فرقة السلطان مراد المرتزق السوري والذي يدعي "مراد أبو حمود العزيزى" المدعوم من تركيا وذلك في محور طريق المطار بالعاصمة طرابلس .
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التعليقات على مدعوم من تركيا.. الجيش الليبي الوطني يعلن مقتل قائد ميليشيا سوري بارز
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