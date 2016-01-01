مدعوم من تركيا.. الجيش الليبي الوطني يعلن مقتل قائد ميليشيا سوري بارز

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نشرت وسائل الإعلام الليبية اليوم السبت تفاصيل مقتل قائد ميليشيا سورية بارز مدعوم من تركيا على يد الجيش الليبي الوطنى.



وأعلنت شعبة الإعلام الحربى، بـ الجيش الليبى الوطني، مقتل قائد فرقة السلطان مراد المرتزق السوري والذي يدعي "مراد أبو حمود العزيزى" المدعوم من تركيا وذلك في محور طريق المطار بالعاصمة طرابلس .



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أردوغان يمول الخراب والدمار.. تركيا تنقل 50 داعشيا من سوريا لـ ليبياوأكد الجيش الليبى أنه تمكن من تدمير عناصر الميليشيات السورية، المدعومين من تركيا، فى "مثلث الكهرباء وكوبري المطار وشارع الغاز ومحور الرملة "، وألحقت خسائر ضخمة في صفوفهم .وقال الجيش الليبى الوطني إنه نجح فى بسط السيطرة الكاملة على المناطق المذكورة، ولازالت الاشتباكات مستمرة في محور كازيرما.