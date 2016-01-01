نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية.. نسبة النجاح 99.8%



نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

اعتمد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية صباح اليوم، السبت، نتيجة الفصل الدراسى الأول لامتحان الشهادة الإعدادية بنسبة 99.8%.



كما اعتمد محافظ القليوبية، نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 98.64%، ونتيجة الصم وضعاف السمع 100% والنور للمكفوفين 100% بحضور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.



وفى كلمته هنأ المحافظ، الطلاب الناجحين، متمنيًا لهم دوام التوفيق والتقدم، مشيرًا إلى أن طلاب مدارس القليوبية حققوا العديد من المراكز على مستوى الجمهورية في الشهادات العامة والفنية في الفترة الماضية.

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كما قدم الشكر إلى مديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها وكذلك لأولياء الأمور، لجهودهم المتميزة نحو تحقيق جودة التعليم بمدارس المحافظة، وتجدر الإشارة إلى أن إدارة كفر شكر وقها التعليمية حصلت على المركز الأول بنسبة نجاح 100%.ومن جانبه، أكد طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة 94 ألفا و729 طالبا وطالبة، وأدى الامتحان منهم 93 ألفا و195 طالبا وطالبة.وفى سياق آخر، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لتعقيم وتجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة وفقا لتعليمات وزارة الصحة على مستوى المحافظة، كما تم تجهيز اللجان على أن تحتوى اللجنة على 14 طالبا فقط وفق تعليمات الواردة من الوزارة بما يسمح بالتباعد بين الطلاب المؤدين للاختبارات.وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات والتدابير لدخول الطلبة للجان دون تدافع، وتم الاتفاق مع مجالس الأمناء بكافة الإدارات بضرورة التواجد للمشاركة فى تنظيم ومتابعة دخول الطلبة لأداء الاختبارات.