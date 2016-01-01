تقدمت كيلي تشوفين، زوجة ديريك تشوفين، ضابط شرطة مينيابوليس المتهم بقتل الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد، بطلب الطلاق، وقدمت التعازي لأسرة القتيل.
ووفقا لبيان أصدره مكتب سيكولا للمحاماة في مينيابوليس، قال المحامون إن كيلي تشوفين شعرت بصدمة كبيرة جراء وفاة جورج فلويد، وهي تعرب عن تعاطفها مع عائلته وأولئك الذين صدموا بفاجعة موته المأساوية، بحسب وسائل إعلام أميركية مختلفة.
وكتب محامو كيلي شوفين: "لقد تقدمت بطلب فسخ زواجها من ديريك تشوفين.. في حين أن السيدة شوفين ليس لديها أطفال من زواجها الحالي، فإنها تطلب بكل احترام أن يتم منح أطفالها ووالديها الأكبر سنا وعائلتها الأمان والخصوصية خلال هذه الفترة العصيبة"، وفقا لما ذكرته قناة "أي بي سي" الإخبارية.
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التعليقات على زوجة الشرطي المتهم بقتل فلويد تطلب الطلاق بعد القبض عليه
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