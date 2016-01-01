أكد الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد، أن الأسبوع الماضي شهد حالة من الطقس المعتدل على أغلب مدن ومحافظات مصر، مشيرا إلى أن هذا الاعتدال يصاحبه نشاط للرياح على بعض الأماكن فى أوقات متفرقة.
وقال "شاهين"، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن طقس الآن يعتبر من الأجواء الربيعية المعتادة التى تتعرض لها مصر، والذى يتخلله فى بعض الأحيان ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة المرتفعة.
وأضاف أنه بالنسبة لهذا التوقيت من العام، تعتبر درجة الحرارة فى مصر حول المعدلات الطبيعية، لافتا إلى أن النصف الثانى من فصل الربيع يسجل أعلى درجة حرارة مدار العام، فكان الارتفاع الشديد بها فى شهر رمضان طبيعي.
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التعليقات على أجواء ربيعية.. الأرصاد تطمئن المواطنين على حالة الطقس
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