خلال الأسبوع الحالي.. التعليم: ترقبوا إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي



الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تستعد لـ إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي خلال الأسبوع الجاري.



وقال وزير التربية والتعليم، في تصريح لـ"صدى البلد"، إنه سيتم إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي خلال الأسبوع الجاري"، مشيرًا إلى أن هذا لا يعني أن النتيجة ستعلن في أول يوم عمل بعد إجازة العيد، لكن على الطلاب أن يترقبوها خلال الأيام المقبلة.



اقرأ أيضا | خطوة بخطوة .. تعرف على تفسير ألوان نتيجة أولى ثانوي الجديدة وحدد مستواك

قد يعجبك أيضا...

وعن شكل إعلان النتيجة للطلاب، أوضح وزير التربية والتعليم، أن النتيجة يتم إعلانها بشكل أكثر تفصيلا عن الشكل الذي اعتاد عليه طلاب منذ بدء تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية.وقال وزير التربية والتعليم "لقد استمرت الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي من ٢٩ أبريل الماضي حتى ٢٠ مايو".وأضاف "لقد نجحنا في إتمام 10 ملايين و420 ألفا (10.420.000) امتحان إلكتروني لمجموع مليون و155 ألفا (1.155.000) من الطلاب في منازلهم.وأوضح وزير التربية والتعليم أن جميع الطلاب الذين شاركوا في عمليات غش جماعي أثناء امتحانات الصفين الأول الثاني الثانوي، سيدخلون امتحانات الدور الثاني، أما الطلاب الذين حرصوا على إجابة الامتحانات بمجهودهم سوف ينجحون بسهولة في امتحانات الدور الأول.يذكر أن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي كانت تعلن من قبل في شكل بطاقة تعريفية تعرف الطالب بمستواه في كل مادة من خلال 4 ألوان.و وقتها .. أكدت وزارة التربية والتعليم، أن هذه البطاقة التعريفية تهدف إلى تعريف الطالب بمستواه في المواد الدراسية لتوضيح نقاط القوة والضعف لديه، وذلك بعد تحليل الإجابات الخاصة به .وقالت وزارة التربية والتعليم، إن هذه البطاقة مدونا بها اسم الطالب وكوده واسم مدرسته ومحافظته والإدارة التعليمية التابع لها ، ومدونا بها ألوان توضح مقياس أداء الطالب في كل مادة دراسية.وأضافت وزارة التربية والتعليم: أن المنطقة الزرقاء تشير إلى أن الطالب حقق مستوى عال من الأداء في المادة التي تم تقييمها خلال الفصل الدراسي الأول، و تشير المنطقة الخضراء إلى أن الطالب حقق مستوى مناسب من التوقعات للفصل الدراسي الاول ، وتشير المنطقة الصفراء إلى أن الطالب يحتاج إلى تحسين لتحقيق المستوى المطلوب للنجاح في المادة عند الانتهاء من الفصل الدراسي الثاني ، وتشير المساحة البيضاء أسفل الشريط إلى أن الطالب يحتاج إلى تحسين لتحقيق المستوى المطلوب للانتقال إلى الصف الثالث الثانوي، و إذا لم يأخذ الاختبار الالكتروني فسيظهر الشريط بالكامل باللون الرمادي.وأوضحت وزارة التربية والتعليم قائلة أن النقطة السوداء تعبر عن نتيجة الطالب، بينما يعبر السهمان باللون الأسود إلى متوسط مستوى الطالب على مستوى الجمهورية.كان طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي قد أدوا امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، ويتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.