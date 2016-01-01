علق نبيل نعيم، مؤسس التنظيم الجهادي السابق، على إعدام الإرهابي هشام عشماوي، قائلًا: "الإعدام أفضل ما حدث له"، متابعًا: "هشام عشماوي اتضحك عليه في البداية، ولكن لما فاق مرجعش".
وأضاف "نعيم"، خلال حواره مع الإعلامي علاء أبو بكر، ببرنامج "مصر في القلب"، المذاع على فضائية "المحور"، أن هشام عشماوي تقاضى الأموال، وكان يدرب الإرهابيين.
ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما دعم حملة المعزول الراحل محمد مرسي بـ50 مليون دولار أثناء الانتخابات الرئاسية، موضحًا أن الإخواني خيرت الشاطر وبعض أعضاء الجماعة الارهابية اجتمعوا مع بعض أعضاء الكونجرس لإقناعهم بدعم الإخوان مقابل حفظ أمن وسلامة إسرائيل، ومقابل التنازل عن جزء من سيناء لغزة.
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التعليقات على أسرار لأول مرة.. مؤسس التنظيم الجهادي السابق يفضح الإخوان على الهواء
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