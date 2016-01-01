شمع الأذن مادة شمعية ومصفرة تصنعها الأذنان بشكل طبيعي، ويعمل هذا الشمع كنظام دفاع طبيعي للأذنين، ويقوم بتليين قناة الأذن وتنظيفها وحمايتها من الماء أو الإصابة أو العدوى أو دخول أي مادة غريبة.
بطبيعة الحال يجب غسل شمع الأذن بشكل مستمر، لما يمكن أن يسببه من مشاكل عند إنتاجه بكمية كبيرة من الغدة مع مرور الوقت ، يصبح الأمر صعبًا ويسبب انسدادًا في الأذنين.
وفقا لموقع "boldsky" إليكم ابرز مضاعفات تراكم شمع الأذن لفترة طويلة..
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التعليقات على فقدان السمع.. مضاعفات غير متوقعة لـ تراكم شمع الأذن لفترات طويلة
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