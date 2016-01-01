فقدان السمع.. مضاعفات غير متوقعة لـ تراكم شمع الأذن لفترات طويلة



فقدان السمع فقدان السمع

شمع الأذن مادة شمعية ومصفرة تصنعها الأذنان بشكل طبيعي، ويعمل هذا الشمع كنظام دفاع طبيعي للأذنين، ويقوم بتليين قناة الأذن وتنظيفها وحمايتها من الماء أو الإصابة أو العدوى أو دخول أي مادة غريبة.



بطبيعة الحال يجب غسل شمع الأذن بشكل مستمر، لما يمكن أن يسببه من مشاكل عند إنتاجه بكمية كبيرة من الغدة مع مرور الوقت ، يصبح الأمر صعبًا ويسبب انسدادًا في الأذنين.



وفقا لموقع "boldsky" إليكم ابرز مضاعفات تراكم شمع الأذن لفترة طويلة..

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عندما يستخدم الشخص مسحات قطنية أو دبابيس أو أصابع أو أي شيء لتنظيف قناة الأذن ، فإنه يدفع بالفعل شمع الأذن نحو طبلة الأذن مما يؤدي إلى الانسداد، ومن أشهر الأسباب الأخرى الاستخدام المتكرر لسماعات الأذن لأنها تمنع خروج شمع الأذن.ومن اشهر المضاعفات تراكم شمع الأذن إذا ترك انسداد شمع الأذن دون علاج ، فقد يتسبب في:تهيج الأذن المفرطفقدان السمع الدائمنزيف من الأذنحكة في الأذنينسعالدوخةالشعور بملء الأذن