أعلن خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة على موقع المديرية أولياء أمور الأطفال الراغبين في التقديم للمرحلة الأولى لرياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بمحافظة الجيزة للعام الدراسى 2020 / 2021.
وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه سيبدأ التسجيل و التقديم من خلال الرابط التالى http://gizaedu.gov.eg/kg.html ، من يوم الاثنين الموافق 1 /6 /2020 وينتهي يوم الثلاثاء الموافق 30 /6 /2020 .
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التعليقات على تعليم الجيزة: التقديم لرياض الأطفال الاثنين المقبل.. وهذه هي الضوابط
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