تعليم الجيزة: التقديم لرياض الأطفال الاثنين المقبل.. وهذه هي الضوابط

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › تعليم الجيزة: التقديم لرياض الأطفال الاثنين المقبل.. وهذه هي الضوابط

صورة الخبر: رياض الأطفال
رياض الأطفال

أعلن خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة على موقع المديرية أولياء أمور الأطفال الراغبين في التقديم للمرحلة الأولى لرياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بمحافظة الجيزة للعام الدراسى 2020 / 2021.

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه سيبدأ التسجيل و التقديم من خلال الرابط التالى http://gizaedu.gov.eg/kg.html ، من يوم الاثنين الموافق 1 /6 /2020 وينتهي يوم الثلاثاء الموافق 30 /6 /2020 .

اقرأ أيضا | وزير التعليم يكشف لـ صدى البلد موعد إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن عملية التقديم الإلكتروني تتم وفقا للضوابط التالية:

اقرأ أيضا | برقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية في 6 محافظات

• يتم التسجيل من خلال ولى الأمر فقط.
• ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومى للطفل بكل دقة حتى يتم حساب سن الطفل الفعلى فى أول أكتوبر 2020 إلكترونيا.
• الالتزام بتقسيم القطاعات طبقا للمربع السكنى والمعتمدة من سيادة المحافظ.
• الرقم القومى لا يكرر ولكن يمكن تعديل ما تم تسجيله.
• الحد الأدنى للتقدم بالسنة الاولى لرياض الأطفال أربع سنوات حتى 5 سنوات و 29 يوم 11 شهر
• فيما عدا ذلك يتم استبعاد الرقم القومى الذى تم تسجيله.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تعليم الجيزة: التقديم لرياض الأطفال الاثنين المقبل.. وهذه هي الضوابط

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
54950

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager