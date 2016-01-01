شاهد.. هل وصلنا مرحلة ذروة تفشى كورونا؟ .. العليا للفيروسات تجيب

كشف الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي، حقيقة وصول مصر لمرحلة الذروة فى تفشى فيروس كورونا.
وقال خطاب خلال حواره ببرنامج "الجمعة فى مصر" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"،:"أتوقع زيادة الحالات خلال الإسبوع المقبل ويرجع ذلك بسبب عودة العاملين بالمحافظات الأخري من قراهم بعد إجازة العيد".
أكد الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة ، أن هناك 152 من المصابين بفيروس كورونا قد خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي.
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