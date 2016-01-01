شاهد.. هل وصلنا مرحلة ذروة تفشى كورونا؟ .. العليا للفيروسات تجيب

آخر الأخباراخبار مصر › شاهد.. هل وصلنا مرحلة ذروة تفشى كورونا؟ .. العليا للفيروسات تجيب

صورة الخبر: فيروس كورونا
فيروس كورونا

كشف الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي، حقيقة وصول مصر لمرحلة الذروة فى تفشى فيروس كورونا.

وقال خطاب خلال حواره ببرنامج "الجمعة فى مصر" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"،:"أتوقع زيادة الحالات خلال الإسبوع المقبل ويرجع ذلك بسبب عودة العاملين بالمحافظات الأخري من قراهم بعد إجازة العيد".

أكد الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة ، أن هناك 152 من المصابين بفيروس كورونا قد خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي.

وأضاف مجاهد فى تصريحاته أنهم تلقوا الرعاية الطبية اللازمة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5511 حالة حتى اليوم.

وأشار مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة إلى أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6237 حالة ، من ضمنهم الـ 5511 متعافيًا.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على شاهد.. هل وصلنا مرحلة ذروة تفشى كورونا؟ .. العليا للفيروسات تجيب

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
22543

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager