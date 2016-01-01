طريقة عمل حواوشي باللحمة المفرومة

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حواوشي باللحمة المفرومة


نقدم لكم طريقة عمل حواوشي باللحمة المفرومة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.
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مقادير حواوشي
نصف كيلو لحمة مفرومة
بصلة مبشورة
فلفل حار
فلفل رومي
2 بيضة
عيش بلدي
زيت
ملح فلفل أسود
قرفة ززنجبيل بودرة
سمنة

طريقة عمل حواوشي
- في بولة ضعي اللحمة المفرومة والبصل والفلفل الحار والرومى والبيض والملح والفلفل الأسود والقرفة والزنجبيل.
- قلبي الخليط جيدا ثم ضعيه داخل العيش ويدهن بسمنة ثم يلف فى ورق زبدة و ورق الومنيومالفرن حتى تمام النضج.

المصدر: قناة سي بي سي سفرة

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