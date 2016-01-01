نقدم لكم طريقة عمل حواوشي باللحمة المفرومة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة. إقرأ أيضا طريقة عمل كوارع مطبوخة لـ نجلاء الشرشابى مقادير حواوشي نصف كيلو لحمة مفرومة بصلة مبشورة فلفل حار فلفل رومي 2 بيضة عيش بلدي زيت ملح فلفل أسود قرفة ززنجبيل بودرة سمنة طريقة عمل حواوشي - في بولة ضعي اللحمة المفرومة والبصل والفلفل الحار والرومى والبيض والملح والفلفل الأسود والقرفة والزنجبيل. - قلبي الخليط جيدا ثم ضعيه داخل العيش ويدهن بسمنة ثم يلف فى ورق زبدة و ورق الومنيومالفرن حتى تمام النضج.

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