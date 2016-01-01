طريقة عمل صوص البيتزا بأسهل الخطوات.. فيديو



طريقة عمل صوص البيتزا طريقة عمل صوص البيتزا



صوص البيتزا من الصلصات التى تحرص الكثير من ربات المنزل على تحضيرها لأنها تضفى مذاقا رائعا على البيتزا، فالنقدم لكم طريقة عمل صووص البيتزا على طريقة الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ.



مقادير صوص البيتزا



كوب طماطم مبشورة

ملعقة صغيرة سكر

ملح وفلفل

2 فص ثوم مفروم

بصل مفروم

ملعقة كبيرة صلصة طماطم

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زيت زيتونزعتر طازجطريقة تحضير صوص البيتزاضعى الزيت مع البصل والثوم المفروم في حلة على النار ويقلب جيداضيفى الطماطم المبشورة مع السكر والملح والفلفلثم يضاف إليها صلصة طماطم وزعتر طازج مفروم وتترك على النار حتى تتسبكيصبح صوص البيتزا جاهزة للاستخدام