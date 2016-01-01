صوص البيتزا من الصلصات التى تحرص الكثير من ربات المنزل على تحضيرها لأنها تضفى مذاقا رائعا على البيتزا، فالنقدم لكم طريقة عمل صووص البيتزا على طريقة الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ.
مقادير صوص البيتزا
كوب طماطم مبشورة
ملعقة صغيرة سكر
ملح وفلفل
2 فص ثوم مفروم
بصل مفروم
ملعقة كبيرة صلصة طماطم
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التعليقات على طريقة عمل صوص البيتزا بأسهل الخطوات.. فيديو
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