طريقة عمل صوص البيتزا بأسهل الخطوات.. فيديو

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طريقة عمل صوص البيتزا


صوص البيتزا من الصلصات التى تحرص الكثير من ربات المنزل على تحضيرها لأنها تضفى مذاقا رائعا على البيتزا، فالنقدم لكم طريقة عمل صووص البيتزا على طريقة الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ.

مقادير صوص البيتزا

كوب طماطم مبشورة
ملعقة صغيرة سكر
ملح وفلفل
2 فص ثوم مفروم
بصل مفروم
ملعقة كبيرة صلصة طماطم

زيت زيتون
زعتر طازج

طريقة تحضير صوص البيتزا

ضعى الزيت مع البصل والثوم المفروم في حلة على النار ويقلب جيدا
ضيفى الطماطم المبشورة مع السكر والملح والفلفل
ثم يضاف إليها صلصة طماطم وزعتر طازج مفروم وتترك على النار حتى تتسبك
يصبح صوص البيتزا جاهزة للاستخدام

المصدر: elbalad

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