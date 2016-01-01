طريقة سحرية لمنع الذباب من دخول المنزل

آخر الأخبارالأسرة والطفل › طريقة سحرية لمنع الذباب من دخول المنزل

صورة الخبر: طريقة سحرية لمنع الذباب
طريقة سحرية لمنع الذباب

أيام قليلة تفصلنا عن فصل الصيف ونبدا نبحث عن أي نافذة أو أي ثقب يمكن أن يلطف الجو بهواء بارد، بالإضافة إلى ظهور الحشرات غير المرغوبة التي تأتي مع الهواء نضطر إلى تحملها بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، قررت سيدة مشاركة تجربتها في التخلص من الذباب والحشرات الطائرة من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

كتبت السيدة أننا نشعر جميعا بالإزعاج بسبب الذباب الذي ينتشر في الصيف في كل أرجاء المنزل، والذي نفتح له المجال بأنفسنا عن طريق فتح الأبواب و النوافذ.

ونصحت السيدة بوضع كيس من البلاستيك وبعض العملات المعدنية على نافذة المنزل، فإن الذباب لا يرى بوضوح، فإنه يرى إنعكاس العملة المعدنية في المياه وكأن هذا الكيس البلاستيك كمية كبيرة من المياه والعملة المعدنية تشتت انتباهه فهو يكره المياه.

وأوضحت ان الذباب لن يقترب للكيس أو للمنزل بسبب كرهه للمياه أو عدم رؤيته بوضوح بسبب إنعكاس العملة المعدنية في الماء.

المصدر: صحيفة " ميرور" البريطانية

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على طريقة سحرية لمنع الذباب من دخول المنزل

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
83282

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager