أيام قليلة تفصلنا عن فصل الصيف ونبدا نبحث عن أي نافذة أو أي ثقب يمكن أن يلطف الجو بهواء بارد، بالإضافة إلى ظهور الحشرات غير المرغوبة التي تأتي مع الهواء نضطر إلى تحملها بسبب ارتفاع درجة الحرارة.
وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، قررت سيدة مشاركة تجربتها في التخلص من الذباب والحشرات الطائرة من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
كتبت السيدة أننا نشعر جميعا بالإزعاج بسبب الذباب الذي ينتشر في الصيف في كل أرجاء المنزل، والذي نفتح له المجال بأنفسنا عن طريق فتح الأبواب و النوافذ.
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التعليقات على طريقة سحرية لمنع الذباب من دخول المنزل
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