الصحة العالمية: احذروا هذه التصرفات أثناء وضع الكمامة



احذروا هذه التصرفات أثناء وضع الكمامة احذروا هذه التصرفات أثناء وضع الكمامة

حذرت منظمة الصحة العالمية، من سلوكيات ضارة أثناء ارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد. ونشرت على صفحتها بموقع "تويتر"، توجيهات بعدم ارتداء القناع الرطب أو الممزق أو الفضفاض.



ونبهت من ارتداء الكمامة فقط على الفم دون الأنف أو العكس.



كما دعت إلى عدم لمس الكمامة أو تحريكها من مكانها أثناء الحديث مع الآخرين، أو أي تصرف يستلزم وضع اليد عليها.

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وطالبت بوضع الكمامات المستعملة بعيدا عن متناول الأطفال واستعمالها مرة واحدة فقط.فيما أوضحت المنظمة العالمية أهم التوجيهات حول كيفية ارتدائها بشكل سليم، نبهت إلى أن هذا وحده لا يكفي لحمايتك من الإصابة بكوفيد 19.وشددت بأهمية غسل اليدين قبل لمس الكمامة وارتدائها، والتأكد من خلوها من أي شوائب أو تشققات.كما أكدت ضرورة وضعها بالطريقة الصحيحة، حيث يكون المعدن إلى الاتجاه العلوي عند الأنف والضغط عليه لإحكام إغلاقه، كما أن الجانب الملون يوجه للخارج.هذا وجددت الصحة التأكيد على أهمية أن يغطي القناع الأنف والفم والذقن بشكل كامل، وتجنب ترك فراغات على الجوانب وعدم لمسها عند ارتدائها بشكل متكرر.ودعت إلى إزالتها من خلف الأذنين ورميها مباشرة في القمامة دون لمسها للجسم مطلقا وثم غسل اليدين بشكل جيد.