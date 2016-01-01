جوجل تساعد في تشخيص اضطراب القلق الدائم في الولايات المتحدة

في تعاون ثالث بين شركة جوجل واتحاد الصحة النفسية الوطني الأمريكي (NAMI)، قامت عملاق البرمجة بتوفير استبيان لتشخيص أعراض مرض اضطراب القلق الدائم (GAD-7) عبر محرك البحث للمستخدمين في الولايات المتحدة.
حيث سيتكمن المستخدمين الذين يبحثوا عن معلومات حول القلق من تعبئة استبيان القلق منزلياً للاطمئنان على صحتهم النفسية عبر سبعة أسئلة ستشكل دراسة تشخيصية تسلط الضوء على جوانب بعينها متعلقة بعملية الاستقصاء حول الأعراض المصاحبة للمستخدم.
فيما تتضمن بطاقات الأسئلة داخل الاستبيان أسئلة مهنية شائعة لدى المختصيين في عيادات الصحة النفسية، صممت خصيصاً ليتم قرائتها من المختصين لإعطاء وصف حول الأشخاص الذي يعانون من القلق ومقارنة الأعراض التي يشعرونها مع تحارب أخرى لأشخاص أخرين.
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