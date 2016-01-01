بعد التحالف التي أجرته مع شركتي رينو الفرنسية، وميتسوبيشي اليابانية، اتبعت شركة نيسان موتورز، لتصنيع السيارات، خطة لتقليل حجم النفقات لكي تصبح مؤسسة أصغر وأكثر ترشيدًا للنفقات؛ وذلك بعد أن تعرضت لأزمة مالية بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم.
حيث تسبب فيروس كورنا المستجد في في تراجع الربحية لـ شركة نيسان موتورز، لتتكبد أول خسارة سنوية منذ 11 عامًا، الأمر الذي اضطرها لوضع خطة لأربع سنوات قادمة تعتمد على تخفيض الإنتاجيية، والطرازات التي تطرحها بنحو الخُمس، وذلك من أجل المساعدة في خفض 300 مليار ين ياباني ما يعادل 2,8 مليار دولار من التكاليف الثابتة.
وفي هذا الصدد أكدت الشركة في الاستراتيجية الجديدة التي أعلنت عنها خلال مؤتمر صحفي، أمس الخميس، على مشاركة الإنتاج العالمي مع شركتي رينو وميتسوبيشي ليعود التحالف بينهما من جديد، كما اعتزمت إغلاق المصانع في كل من دول إسبانيا وإندونسيا، إلى جانب الخروج من السوق كوريا الجنوبية، فضلًا عن سحب علامة دانسون من روسيا.
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التعليقات على تسعى لتقليل الإنتاج.. نيسان العالمية تعلن عن خطتها خلال العام المالي الجديد
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