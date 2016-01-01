

هيونداي سنتافي 2021 تظهر بـ 12 ألوان في شكلها المتوقع هيونداي سنتافي 2021 تظهر بـ 12 ألوان في شكلها المتوقع

كشفت هيونداي عن سنتافي قبل أكثر من عامين بقليل، وها هي على وشك الحصول على تحديث ضخم، والآن ظهرت السيارة في تصميم تخيلي من قبل AtchaCars في محاولة لمعرفة ما تخفيه هيونداي في الصورة التشويقية التي كشفت عنها منذ أسبوع.



يكشف التصميم التخيلي على واجهة أمامية بتصميم فريد إلى حد ما مع مصابيح ليد على شكل حرف T، في حين أن الموديل الحالي يحتوي على مصابيح أمامية مزدوجة الطبقة، كما لوحظ في الصورة التشويقية حصول السيارة على شبك أمامي أكبر، وتُظهر المقارنات كيف سيتغير تصميم الواجهة الأمامية في سنتافي 2021 بجانب شقيقتها كيا سورينتو.



بذل المصمم جهداً إضافياً لتقديم الاس يو في في مجموعة متنوعة من الألوان على الرغم من أن هيونداي لم تؤكد توفرهم جميعاً، ولا يمكن إنكار أن الطلاء البرتقالي يجعل التصميم مثير للاهتمام كما هو الحال أيضاً في الطلاء الأرجواني.

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ستحصل السيارة على بعض التغييرات في الخلف مع الأخذ في الاعتبار أن سنتافي ستحصل على قاعدة عجلات جديدة، وهذا يعني أيضاً أنها ستحصل على تعديلات رئيسية للمقصورة الداخلية، مع المزيد من التقنيات أكثر من أي وقت مضى، وأسفل غطاء المحرك، أكدت هيونداي بالفعل أنها ستتوفر بمحركات هجينة وهجينة بالقابس.في النهاية، ستكشف هيونداي عن سنتافي 2021 في الأسابيع المقبلة، على أن تتوفر في السوق الكوري أولاً، وستُطرح بشكل كبير في أوروبا في سبتمبر المقبل، ويُتوقع أن تصل إلى أسواقنا في نهاية العام الجاري.