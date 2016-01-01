بعد إعلان شركة نيسان العالمية عن خطة جذرية لخفض تكاليف الإنتاج، شرعت شركة رينو الفرنسية، لتصنيع السيارات تحجيم الإنتاج على مدى الـ3 سنوات المقبلة بما يقارب 2,2 مليار دولار، كما ستستغنى عن ما يقرب لـ 15 ألف موظف، من بينهم 4,600 وظيفة للعمال في فرنسا.
كما تهدف شركة رينو إلى الاستغناء عن 10 آلاف موظف خارج السوق المحلي بفرنسا، وستشمل خطة خفض الإنتاج أيضًا تقليل الإنتاج السنوي من السيارات من أربعة ملايين سيارة في عام 2019 إلى 3,3 مليون سيارة بحلول عام 2024.
ومن المفترض أن تقلل تكاليف الإنتاج من خلال تبسيط تصميم وتطوير المركبات، وذلك بعد التحالف الذي أجرته مع شركتي نيسان وميتسوبيشي، كما تم إيقاف الزيادة المقررة في الطاقة الإنتاجية للمصنع بالمغرب، ومصنع داسيا بـ رومانيا ومن المحتمل خفض الإنتاج في روسيا، بالإضافة إلى ترشيد الإنتاج العالمي لصناديق التروس.
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التعليقات على رينو العالمية تستغنى عن 15 ألف موظف.. وتخفض الإنتاج بنحو 700 ألف سيارة
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