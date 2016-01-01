كيف تفوقت كيا بتصاميمها على المنافسين؟

آخر الأخبارأخبار السيارات › كيف تفوقت كيا بتصاميمها على المنافسين؟

صورة الخبر: كيف تفوقت كيا بتصاميمها على المنافسين؟
كيف تفوقت كيا بتصاميمها على المنافسين؟

من المؤكد أن التصميم الخارجي للسيارة هو أحد عوامل الجذب لشرائها، وهو ما جعل مُصنعي السيارات يحاولون دائماً تقديم سياراتهم في قالب جمالي لإبراز هويتها.

واستطاعت كيا عبر تاريخها الطويل تقديم العديد من السيارات المميزة، لكن كأي شركة كبيرة فهي تسعى دائماً نحو المزيد من التفوق والتميز من اجل الحفاظ على موقعها، وهو ما دفعها للتعاقد مع أحد أهم مصممي السيارات في العالم.

واتجهت الشركة بشكل مباشر إلى بيتر شراير، حيث تم تعيينه كرئيس لقسم التصميم في الشركة عام 2004، لتبدأ قصة نجاح منقطعة النظير.

بدأ شراير مع الجزء المميز من السيارة والذي سيكون الوجه الحرفي للعلامة التجارية وهو الشبكة، حيث عمل على إنتاج تصاميم مميز يبرز جمال السيارة لتظهر شبكة أنف النمر.

وتعتبر أنف النمر العمود الفقري لهوية تصميم كيا، وحقق التصميم نقلة تطويرية كبيرة في الشركة، كما أنه أصبح علامة مميزة لإبراز جمال السيارة ورونقها وهو ما دفع بي ام دبليو لاستعارته في سيارتها الاختبارية الجديدة – iX3.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث استطاعت الشركة إنتاج نماذج مختلفة من أنف النمر، لتميز بين سيارتها المختلفة بداية من ريو الصغيرة وصولاً إلى تيلورايد، لتتفوق على المنافسين الذين يعتمدون على نفس الشكل العام لسياراتهم.

صورة الخبر: كيف تفوقت كيا بتصاميمها على المنافسين؟

صورة الخبر: كيف تفوقت كيا بتصاميمها على المنافسين؟

المصدر: المربع نت

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على كيف تفوقت كيا بتصاميمها على المنافسين؟

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
96622

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager