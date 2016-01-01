من المؤكد أن التصميم الخارجي للسيارة هو أحد عوامل الجذب لشرائها، وهو ما جعل مُصنعي السيارات يحاولون دائماً تقديم سياراتهم في قالب جمالي لإبراز هويتها.
واستطاعت كيا عبر تاريخها الطويل تقديم العديد من السيارات المميزة، لكن كأي شركة كبيرة فهي تسعى دائماً نحو المزيد من التفوق والتميز من اجل الحفاظ على موقعها، وهو ما دفعها للتعاقد مع أحد أهم مصممي السيارات في العالم.
واتجهت الشركة بشكل مباشر إلى بيتر شراير، حيث تم تعيينه كرئيس لقسم التصميم في الشركة عام 2004، لتبدأ قصة نجاح منقطعة النظير.
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التعليقات على كيف تفوقت كيا بتصاميمها على المنافسين؟
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