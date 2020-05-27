

9 نصائح لاختيار مرتبة مريحة وصحية.. "اضمن طريقة لنوم العوافى" 9 نصائح لاختيار مرتبة مريحة وصحية.. "اضمن طريقة لنوم العوافى"

يسعى الجميع إلى راحة جسمه أثناء النوم من خلال اختيار مراتب مريحة ومناسبة، لكن مع وجود أنواع عديدة من المراتب للاختيار من بينها يصبح القرار صعبًا، خاصة لمن يعانون من آلام الظهر والرقبة، فاختيار الفراش الصحيح أو الخاطئ قد يحدث فارق في قضاء يومك من حيث الشعور بالراحة أو الألم.



ونرصد في هذا التقرير من موقع بعض النصائح التى يجب وضعها في الاعتبار عند شراء مرتبة النوم :





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1.تعرف على مواد المراتب المختلفةقبل أن تشتري المرتبة عليك التعرف على أنواع المراتب الأكثر شيوعًا وكيفية تصنيعها والخامات المصنعة منها قبل الاختيار.2. انظر ماذا ستقدم لك من حيث الرعاية الصحيةإذا كنت تعاني من آلام في الظهر أو الرقبة، فتحدث إلى طبيبك أو أخصائي العلاج الطبيعي حول ما يوصي به، حيث يجب أن يكون العنق وأسفل الظهر في وضع محايد أثناء الاستلقاء على المرتبة، هذا يعزز محاذاة العمود الفقري.3. اختبر المرتبة قبل الشراءاذهب إلى متجر للمراتب وامنح نفسك متسعًا من الوقت للتجربة، اخلع حذائك واستلقِ على عدة مراتب مختلفة لمدة 10 دقائق على الأقل. لا تقلق بشأن الشعور بالوعي الذاتي، فهذه عملية شراء مهمة، لذا خذ وقتك.4. احترس من الحيلفي حين سيصف البائعون المراتب بأنها "معتمدة طبياً"، لا توجد منظمة طبية تصادق رسميًا على المراتب لحمل هذه الملصقات. قد يكون للمراتب ميزات ملائمة للعظام، ولكن لا توجد مجموعة طبية تتحقق من هذه الادعاءات.5. انتبه إلى أن المراتب الثابتة ليست الأفضل دائمًافكر مرتين قبل شراء مرتبة صلبة حيث أظهرت بعض الأبحاث أن أفضل مرتبة لآلام أسفل الظهر هي مرتبة متوسطة الصلابة بدلاً من مرتبة صلبة.6. قراءة مراجعات من عملاء حقيقيينابحث عن مراجعات غير متحيزة من الأشخاص الذين اشتروا المرتبة التي تهتم بها.7. تابع سياسات الإرجاعالعديد من شركات المراتب لديها فترة تجريبية، تضمن عوائد مجانية في غضون فترة زمنية معينة إذا لم تكن راضيًا عن منتجها. تأكد من قراءة التفاصيل الدقيقة وفهم جميع التفاصيل.8. تحقق من الضمانقبل الشراء، تحقق من وجود ضمان للمرتبة، في حال تعطلها أو وجود عيب فيها. غالبًا ما يكون للفراش الجيد الحد الأدنى لاستبدال كامل لمدة 10 سنوات أو ضمان غير مقسم.9. تذكر: السعر الأعلى لا يساوي دائمًا جودة أعلىمن المغري أن نفترض أنه كلما دفعت أكثر، كلما كانت المرتبة أفضل، لكن السعر المرتفع لا يضمن دائمًا الجودة العالية .