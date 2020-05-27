حظك اليوم| توقعات الأبراج 29 مايو 2020
تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، «حظك اليوم وتوقعات الأبراج» لكثير من الأشخاص الذين اعتادوا متابعة الأبراج الفلكية، ومعرفة حظهم بشكل يومي
الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا وصحيا: القمر في منزل العمل يساعدك على التركيز في كل عمل تقوم به وتحرز تقدما سريعا.
عاطفيا واجتماعيا: الشمس بمنزل العلاقات تمنحك جاذبية وحضورا وتعدك بأوقات ممتعة.
الثور
من 21/4 إلى 21/5
عاطفيا: القمر في منزل الحب يجعل الرومانسية تخيم عليك ويمدك بالعواطف الجياشة.
اجتماعيا ومهنيا: يمدك الفلك اليوم باليقظة الذهنية وبالموهبة العملية، وتستعيد هدوءك النفسي وتستمتع بوقتك جيدا.
الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق.. حاول أن تكون صبورا وأن تشرح رغباتك بهدوء.
عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس.. تجنب المشادات العنيفة خاصة مع العائلة والأحباب.
السرطان
من 22/6 إلى 22/7
عاطفيا وعائليا: القمر يدعم علاقتك بمن تحب وبالأخوة وبالمحيطين بك وتبدو في حالة مزاجية حلوة وفي صورة رائعة.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يدعوك اليوم لتوسيع دائرة معارفك، انطلق كيفما تشاء.
الأسد
من 23/7 إلى 22/8
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني.. ابتعد عن المغامرة مهنيا وماليا وقم بما عليك بدقة.
اجتماعيا وعاطفيا: الشمس في وضع داعم مما يجعلك راضيا وتجد السعادة في متناول يديك بشرط أن تعتني بأقوالك.
العذراء
من 23/8 إلى 22/9
عائليا ومهنيا: القمر في برجك يجعلك جاهزا لاتخاذ قرارات صائبة.
عاطفيا واجتماعيا: تكسب الإعجاب ببساطة وتميل اليوم نحو الاهتمام بمظهرك.
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
اجتماعيا ومهنيا: القمر في منزلك الثاني عشر يولد بداخلك رغبة في الدراسة والتأمل، فقط اعمل وراقب في صمت ولا تبح بأفكارك وخططك لثلاثة أيام.
عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي دقيق وينصحك الفلك أن تنظم جهودك وتجنب الحديث عن أخبارك الشخصية.
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر يعدك اليوم بعلاقات متينة ودافئة تربطك بالأصدقاء والزملاء.. الأصدقاء يمثلون اليوم مساحة مهمة في حياتك.
عاطفيا: اليوم تمنحك الأفلاك فرصة للترفيه عن نفسك وتستمتع بوقتك.
القوس
من 23/11 إلى 21/12
ماليا ومهنيا: القمر في وضع معاكس.. حاول اليوم ألا تغامر ولتظل هادئا مهما تعرضت للاستفزاز.
عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تقاوم التشوش وأن تقوم بما عليك تجاه الآخرين.
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ يمدك بالقدرة على الإبهار، اظهر واخرج إلى النور.
مهنيا وماليا: قد تحصل اليوم على إجابة شافية وتجد علاجا لمشكلة ما.
الدلو
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يجعلك موضوعيا في نظرتك وتحليلك لمجريات الأمور المهنية والمالية.
عاطفيا: تتحسن اليوم علاقتك بمن تحب وتشعر بمزيد من الرضا والسعادة.
الحوت
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك.. انتبه لثلاثة أيام فالوضع الفلكي يصيبك بالتشوش الذهني والعاطفي.
مهنيا وماليا: اليوم تنصحك الأفلاك أن تنتبه لحقوقك وألا تدخل في صراع قُوىَ مع شركاء العمل.
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