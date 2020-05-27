

حظك اليوم| توقعات الأبراج 29 مايو 2020 حظك اليوم| توقعات الأبراج 29 مايو 2020

تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، «حظك اليوم وتوقعات الأبراج» لكثير من الأشخاص الذين اعتادوا متابعة الأبراج الفلكية، ومعرفة حظهم بشكل يومي



الحمل

من21/3 إلى 20/4

مهنيا وصحيا: القمر في منزل العمل يساعدك على التركيز في كل عمل تقوم به وتحرز تقدما سريعا.

عاطفيا واجتماعيا: الشمس بمنزل العلاقات تمنحك جاذبية وحضورا وتعدك بأوقات ممتعة.



الثور

من 21/4 إلى 21/5

عاطفيا: القمر في منزل الحب يجعل الرومانسية تخيم عليك ويمدك بالعواطف الجياشة.

اجتماعيا ومهنيا: يمدك الفلك اليوم باليقظة الذهنية وبالموهبة العملية، وتستعيد هدوءك النفسي وتستمتع بوقتك جيدا.

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الجوزاءمن 22/5 إلى 21/6مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق.. حاول أن تكون صبورا وأن تشرح رغباتك بهدوء.عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس.. تجنب المشادات العنيفة خاصة مع العائلة والأحباب.السرطانمن 22/6 إلى 22/7عاطفيا وعائليا: القمر يدعم علاقتك بمن تحب وبالأخوة وبالمحيطين بك وتبدو في حالة مزاجية حلوة وفي صورة رائعة.مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يدعوك اليوم لتوسيع دائرة معارفك، انطلق كيفما تشاء.الأسدمن 23/7 إلى 22/8مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني.. ابتعد عن المغامرة مهنيا وماليا وقم بما عليك بدقة.اجتماعيا وعاطفيا: الشمس في وضع داعم مما يجعلك راضيا وتجد السعادة في متناول يديك بشرط أن تعتني بأقوالك.العذراءمن 23/8 إلى 22/9عائليا ومهنيا: القمر في برجك يجعلك جاهزا لاتخاذ قرارات صائبة.عاطفيا واجتماعيا: تكسب الإعجاب ببساطة وتميل اليوم نحو الاهتمام بمظهرك.الميزانمن 23/9 إلى 22/10اجتماعيا ومهنيا: القمر في منزلك الثاني عشر يولد بداخلك رغبة في الدراسة والتأمل، فقط اعمل وراقب في صمت ولا تبح بأفكارك وخططك لثلاثة أيام.عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي دقيق وينصحك الفلك أن تنظم جهودك وتجنب الحديث عن أخبارك الشخصية.العقربمن 23/10 إلى 22/11مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر يعدك اليوم بعلاقات متينة ودافئة تربطك بالأصدقاء والزملاء.. الأصدقاء يمثلون اليوم مساحة مهمة في حياتك.عاطفيا: اليوم تمنحك الأفلاك فرصة للترفيه عن نفسك وتستمتع بوقتك.القوسمن 23/11 إلى 21/12ماليا ومهنيا: القمر في وضع معاكس.. حاول اليوم ألا تغامر ولتظل هادئا مهما تعرضت للاستفزاز.عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تقاوم التشوش وأن تقوم بما عليك تجاه الآخرين.الجديمن 22/12 إلى 20/1عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ يمدك بالقدرة على الإبهار، اظهر واخرج إلى النور.مهنيا وماليا: قد تحصل اليوم على إجابة شافية وتجد علاجا لمشكلة ما.الدلومن 21/1 إلى 19/2مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يجعلك موضوعيا في نظرتك وتحليلك لمجريات الأمور المهنية والمالية.عاطفيا: تتحسن اليوم علاقتك بمن تحب وتشعر بمزيد من الرضا والسعادة.الحوتمن 20/2 إلى 20/3عاطفيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك.. انتبه لثلاثة أيام فالوضع الفلكي يصيبك بالتشوش الذهني والعاطفي.مهنيا وماليا: اليوم تنصحك الأفلاك أن تنتبه لحقوقك وألا تدخل في صراع قُوىَ مع شركاء العمل.