حظك اليوم| توقعات الأبراج 29 مايو 2020

آخر الأخباراخبار منوعة › حظك اليوم| توقعات الأبراج 29 مايو 2020

صورة الخبر: حظك اليوم| توقعات الأبراج 29 مايو 2020
حظك اليوم| توقعات الأبراج 29 مايو 2020

تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، «حظك اليوم وتوقعات الأبراج» لكثير من الأشخاص الذين اعتادوا متابعة الأبراج الفلكية، ومعرفة حظهم بشكل يومي

الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا وصحيا: القمر في منزل العمل يساعدك على التركيز في كل عمل تقوم به وتحرز تقدما سريعا.
عاطفيا واجتماعيا: الشمس بمنزل العلاقات تمنحك جاذبية وحضورا وتعدك بأوقات ممتعة.

الثور
من 21/4 إلى 21/5
عاطفيا: القمر في منزل الحب يجعل الرومانسية تخيم عليك ويمدك بالعواطف الجياشة.
اجتماعيا ومهنيا: يمدك الفلك اليوم باليقظة الذهنية وبالموهبة العملية، وتستعيد هدوءك النفسي وتستمتع بوقتك جيدا.

الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق.. حاول أن تكون صبورا وأن تشرح رغباتك بهدوء.
عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس.. تجنب المشادات العنيفة خاصة مع العائلة والأحباب.

السرطان
من 22/6 إلى 22/7
عاطفيا وعائليا: القمر يدعم علاقتك بمن تحب وبالأخوة وبالمحيطين بك وتبدو في حالة مزاجية حلوة وفي صورة رائعة.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يدعوك اليوم لتوسيع دائرة معارفك، انطلق كيفما تشاء.

الأسد
من 23/7 إلى 22/8
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني.. ابتعد عن المغامرة مهنيا وماليا وقم بما عليك بدقة.
اجتماعيا وعاطفيا: الشمس في وضع داعم مما يجعلك راضيا وتجد السعادة في متناول يديك بشرط أن تعتني بأقوالك.

العذراء
من 23/8 إلى 22/9
عائليا ومهنيا: القمر في برجك يجعلك جاهزا لاتخاذ قرارات صائبة.
عاطفيا واجتماعيا: تكسب الإعجاب ببساطة وتميل اليوم نحو الاهتمام بمظهرك.
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
اجتماعيا ومهنيا: القمر في منزلك الثاني عشر يولد بداخلك رغبة في الدراسة والتأمل، فقط اعمل وراقب في صمت ولا تبح بأفكارك وخططك لثلاثة أيام.
عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي دقيق وينصحك الفلك أن تنظم جهودك وتجنب الحديث عن أخبارك الشخصية.

العقرب
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر يعدك اليوم بعلاقات متينة ودافئة تربطك بالأصدقاء والزملاء.. الأصدقاء يمثلون اليوم مساحة مهمة في حياتك.
عاطفيا: اليوم تمنحك الأفلاك فرصة للترفيه عن نفسك وتستمتع بوقتك.

القوس
من 23/11 إلى 21/12
ماليا ومهنيا: القمر في وضع معاكس.. حاول اليوم ألا تغامر ولتظل هادئا مهما تعرضت للاستفزاز.
عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تقاوم التشوش وأن تقوم بما عليك تجاه الآخرين.

الجدي
من 22/12 إلى 20/1
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ يمدك بالقدرة على الإبهار، اظهر واخرج إلى النور.
مهنيا وماليا: قد تحصل اليوم على إجابة شافية وتجد علاجا لمشكلة ما.

الدلو
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يجعلك موضوعيا في نظرتك وتحليلك لمجريات الأمور المهنية والمالية.
عاطفيا: تتحسن اليوم علاقتك بمن تحب وتشعر بمزيد من الرضا والسعادة.

الحوت
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك.. انتبه لثلاثة أيام فالوضع الفلكي يصيبك بالتشوش الذهني والعاطفي.
مهنيا وماليا: اليوم تنصحك الأفلاك أن تنتبه لحقوقك وألا تدخل في صراع قُوىَ مع شركاء العمل.


المصدر: اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على حظك اليوم| توقعات الأبراج 29 مايو 2020

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
58010

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager