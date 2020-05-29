نفى مسؤول في البنك المركزي المصري صحة ما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن إصدار عملات ورقية فئة 500 جنيه في يوليو المقبل.
وحذر المسؤول من الانسياق وراء تلك الإشاعات وضرورة الاعتماد على الصفحات والبيانات الرسمية للمركزي فقط كمصدر أساسي لأي معلومة أو قرار جديد.
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التعليقات على البنك المركزي يكشف حقيقة إصدار عملات فئة 500 جنيه يوليو المقبل
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