

البنك المركزي يكشف حقيقة إصدار عملات فئة 500 جنيه يوليو المقبل البنك المركزي يكشف حقيقة إصدار عملات فئة 500 جنيه يوليو المقبل

نفى مسؤول في البنك المركزي المصري صحة ما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن إصدار عملات ورقية فئة 500 جنيه في يوليو المقبل.



وحذر المسؤول من الانسياق وراء تلك الإشاعات وضرورة الاعتماد على الصفحات والبيانات الرسمية للمركزي فقط كمصدر أساسي لأي معلومة أو قرار جديد.