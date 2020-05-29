

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم.. «وعيار 21» يسجل 760 جنيها ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم.. «وعيار 21» يسجل 760 جنيها

سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة، ارتفاعاً طفيفاً، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار ٢٤ في الصاغة المصرية، ٨٦٨ جنيهاً، فيما سجل «عيار ٢١»، ٧٦٠ جنيهاً، بينما سجل «عيار ١٨»، ٦٥١ جنيهاً، وسجل «عيار ١٤»، ٥٠٦ جنيهاً، فيما سجل سعر جنيه الذهب ٦٠٨٠ جنيهاً.



يأتي ذلك في ظل ارتفاع سعر الأونصة عالمياً بمقدار ٥ دولار، لتسجل ١٧٢٠ دولار، في تعاملات اليوم، نتيجة لكسب الأرباح.



وقال أمير رزق عضو شعبة الذهب، في تصريحات صحفية، الخميس، إن حركة الأسواق في مصر تعاني من توقف تام، بسبب التأثير السلبي لفيروس كورونا، الذي أدى إلى إلغاء الأفراح والاحتفالات في موسم عيد الفطر، ما أدى إلى ركود في عمليه البيع والشراء، في الوقت الحالي، نظراً لتدهور الحالة الاقتصادية، فضلا عن غلق الصاغة في مصر، تطبيقاً لقرار حظر المحال التجارية حتي نهاية الأسبوع الحالي.

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وأوضح «رزق» أن أسعار الذهب، في مصر تتأثر بسعر الأونصة عالميًا وسعر الدولار، ولا يمكن التدخل فيهم من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال ضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك يتم تحديد الأسعار.وشهدت أسعار الذهب، استقراراً أمس الخميس، حيث سجل سعر جرام الذهب «عيار ٢٤»، ٨٦١ جنيهاً، فيما سجل «عيار ٢١»، ٧٥٦ جنيهاً، بينما سجل «عيار ١٨»