استدعى حاكم ولاية مينيسوتا الأمريكية تيم والز، الحرس الوطني "للمساعدة في حماية السكان والحفاظ على السلم" بموجب أمر تنفيذي أصدره أمس الخميس في أعقاب عمليات شغب ونهب اجتاحت عاصمة الولاية سانت بول ومدينة منيابوليس احتجاجا على مقتل المواطن من أصل أفريقي جورج فلويد، الذي توفي بعد توقيفه بعنف من قبل شرطيين.
وبحسب قناة "الحرة"، كتب والز في تغريدة أنه اتخذ هذا القرار بناء على طلب "قادتنا المحليين الحصول على مساعدة الحرس الوطني في مينيسوتا لحماية المتظاهرين السلميين وجيراننا والشركات الصغيرة".
وخرجت احتجاجات تخللتها أعمال عنف ونهب في مينيسوتا بعد تداول مقطع فيديو لشرطي يضع ساقه فوق عنق فلويد المطروح أرضا وهو يقول للشرطي "لا أستطيع التنفس لا أستطيع التنفس.. لا تقتلني"
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التعليقات على شغب وحرائق ومواجهات مع الشرطة.. الحرس الوطني الأمريكي يدخل مدينة منيابوليس.. فيديو
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