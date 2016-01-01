إنجلترا تحدد موعد عودة بطولة الكأس ونهائي ويمبلي "المرتقب"



الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، يوم الجمعة، استئناف مسابقة الكأس أواخر الشهر المقبل، بعد توقفها منذ مارس، بسبب فيروس كورونا المستجد، كما كشفت عن نهائي البطولة المرتقب.



وقرر الاتحاد الإنجليزي أن تقام مباراة كأس الاتحاد النهائية في الأول من أغسطس، وذلك غداة إعلان رابطة الدوري استئناف مبارياته اعتبارا من موعد أولي هو 17 يونيو.



وتوقفت مسابقة الكأس قبل انطلاق الدور ربع النهائي بسبب جائحة "كوفيد-19"، إلا ان المنظمين يأملون في استئنافها تزامنا مع عودة مباريات الدوري الممتاز.

قد يعجبك أيضا...

وستقام المباريات الأربع لربع النهائي السبت والأحد 27 و28 يونيو، فيما لم يتم بعد تحديد ما إذا كانت المواجهات ستقام على ملاعب الفرق التي كان من المقرر ان تستضيفها، أو على ملاعب محايدة.ويلتقي تشلسي مع ليتسر سيتي، فيما يواجه مانشستر سيتي حامل اللقب فريق نيوكاسل، ويلعب شيفيلد يونايتد مع أرسنال ومانشستر يونايتد مع نوريتش.وسيقام الدور نصف النهائي في 11 و12 يوليو، على أن يستضيف ملعب ويمبلي في لندن المباراة النهائية في الأول من أغسطس.وستقام كل المباريات خلف أبواب موصدة بوجه الجماهير.وسيتشكل استكمال المسابقة دفعة للاتحاد من الناحية المادية، بعدما حذّر رئيسه التنفيذي مارك بولينغهام في أبريل الفائت من خسائر للاتحاد قد تصل إلى 184 مليون دولار في حال تعذّر استكمال المسابقة.وقال بولينغهام الجمعة "يسعدنا التوصل الى اتفاق لموعد مبدئي لاستئناف موسم 2019-2020 من كأس إنجلترا. شكلت المسابقة جزءا لا يتجزأ من روزنامة كرة القدم الإنجليزية منذ ما يقارب من 150 عاما، ونود أن نشكر مسؤولي وأندية الدوري الممتاز على دعمهم لتحديد مواعيد المباريات المتبقية خلال هذه الفترة الاستثنائية".وتابع "لقد كانت فترة صعبة للعديد من الاشخاص وفي وقت تعتبر (العودة) خطوة ايجابية، يعتمد تاريخ الاستئناف على الالتزام بإجراءات السلامة. تبقى صحة وسلامة اللاعبين، الموظفين والجماهير أولويتنا".